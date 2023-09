Mahlstetter Kinder forschen an der Donau

Mit Vesper und Gummistiefeln ausgerüstet fuhren zwanzig Kinder und drei Betreuerinnen der Bücherei Mahlstetten mit Bus und Zug nach Beuron ins Haus der Natur. Dort konnten die Kinder unter fachkundiger Anleitung erforschen, welche Kleintiere in der Donau leben und was diese über die Wasserqualität aussagen. Sowohl beim Suchen der Tiere in der Donau als auch beim Beobachten und Bestimmen der Lebewesen unter dem Mikroskop waren die Kinder begeistert bei der Sache. Ein Rundgang durch die interessante und kindgerechte Ausstellung im Haus der Natur sowie eine Pause bei Brezeln und Eis rundeten den Ausflug ab.

