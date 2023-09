30 Jahre ist eigentlich kein richtiges Jubiläum. Die Muckenspritzer Mahlstetten feiern letzten Septemberwochenende aber dennoch groß ihr 30-jähriges Bestehen. Warum aber die Narrenzunft dieses unter anderem ausgerechnet mit einer historischen Feuerwehrübung an der Kirche St. Konrad feiert, das hat mit dem Geschehen zu tun, auf das der Name der Zunft zurückgeht. Es liegt Ende September 125 Jahre zurück, der Heuberger Bote berichtete am 20. September 1898 - also dann doch ein „echtes“ Jubiläum der Mahlstetter Muckenspritzer.

Fasnet mindestens seit den 30er-Jahren

Mindestens seit den 1930er-Jahren gibt es Fasnetstreiben in Mahlstetten, 1956 gründeten Anton Aicher (Schreiner) und Hugo Sauter erstmals eine organisierte Narrenzunft im Ort. Allerdings schlief die organisierte Fasnet in Mahlstetten Mitte der 60er-Jahre bald wieder ein, und die närrischen Aktivitäten verlagerten sich auf die Fasnachtsveranstaltungen von Männergesangverein und Musikverein.

Erst 1993, also vor nunmehr 30 Jahren, wurde wieder eine Zunft gegründet. Die Gründung war gut vorbereitet, denn die Initiatoren um Hans-Peter Schweizer hatten bereits vor der Gründungsversammlung Freiwillige gesucht, die bereit waren, in einer neu zu gründenden Narrenzunft Verantwortung zu übernehmen. Es gab auch schon erste grafische Entwürfe von Wolfgang Moseler, wie ein künftiges Mahlstetter Häs aussehen könnte.

Der Muck und der Spritzer

Er entwarf zwei Figuren: Die „Muck“ mit einer Maske, die dem Gesicht einer Mücke nachempfunden ist, und einem Umhang aus bunten „Flecken“, der an Flügel erinnert. Die zweite Figur ist der „Spritzer“, ein gutmütiger Feuerwehrmann mit Pausbacken und roter Nase.

Er trägt einen Feuerwehrhelm mit Lederschutz und ein Haarbüschel in den Ortsfarben Gelb und Blau. Was aber haben Mücken und Feuerwehrleute gemeinsam?

Heuberger Bote vor 125 Jahren

Darüber klärt ein Ereignis von vor 125 Jahren auf: In der Zunftstube der Muckenspritzer an der Bohlstraße hängt gerahmt und unter Glas die Titelseite des Heuberger Bote vom 20. September 1898 und als Insert dieser vergrößerte Artikel:

„In keine geringe Bestürzung wurden dieser Tage auf dem Felde arbeitende Mahlstetter Einwohner versetzt, als sie in den Vormittagsstunden ihren Kirchturm in eine dichte Rauchwolke eingehüllt sahen. Sie glaubten und mußten glauben, daß im Thurme ein Brand ausgebrochen sei, konnten aber trotz eifrigen Nachsuchens eine Brandstelle in demselben nicht entdecken.

Seltsames Phänomen

Nachmittags war das Phänomen abermals zu sehen und als man ihm mit einer Handspritze zu Leib rückte, entpuppte es sich als ein kolossaler Schwarm geflügelter Ameisen, deren Auf- und Niederwogen einem qualmenden Rauch glich, wie ein Ei dem andern.

Derartige Erscheinungen sind übrigens nicht so gar selten“, hieß es damals im Heuberger Bote weiter; „wenn Einsender nicht irrt, hat sich das Gleiche vor Jahren einmal in einer Bezirksstadt an der Donau ereignet, wo die Täuschung so groß war, daß die Feuerwehr alarmiert wurde und ausrückte, bis auch dort das Rätsel sich auf gleich harmlose Weise löste. Da die Täuschung eine wohl verzeihliche war, ist es auch nicht zu billigen, daß man den Bewohnern der betr. Stadt das epitheton ornans [schmückende Beiwort] ,Muckenspritzer’ beilegte.“

Die Ehinger Muckenspritzer

Die „Bezirksstadt an der Donau“, von der hier die Rede ist, ist Ehingen, wo sich dieser Vorfall wohl am 29. August Anno 1859 zugetragen hat. Anders als im Mahlstettener Fall, so schreiben die Ehinger Muckenspritzer auf ihrer Homepage, war für die Feuerwehr „die Schande so groß, dass in der Ehinger Heimatzeitung kein Hinweis zu finden war“. Allerdings berichteten die Zeitungen der benachbarten Orte Blaubeuren und Riedlingen genüsslich über den Vorfall, so dass die Ehinger ihren Spitznamen „Muckenspritzer“ weg hatten ‐ auch wenn es auch hier keine „Mucken“, sondern ebenfalls ausfliegende Ameisen waren.

Jubiläum Das Festprogramm Samstag, 30. September: 16 Uhr: Historischer Löschangriff am Kirchturm der St. Konradkirche in Mahlstetten. Durchgeführt von Mahlstetter Bürgern, mit tatkräftiger Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr Mahlstetten. Anschließend gibt es im Festzelt ebenfalls an der Kirche Bewirtung. Sonntag, 1. Oktober: 9.30 Uhr: Festgottesdienst in der Kirche in Mahlstetten 11 Uhr: Frühschoppen mit dem Musikverein Mahlstetten im Festzelt ebenfalls mit Bewirtung. Neben Mittagessen wird auch Kaffee und Kuchen angeboten. Nachmittags wird die freiwillige Feuerwehr Mahlstetten nochmal ihre Übung zur Schau stellen, die sie beim Leistungsabzeichen „Gold“ in Neuhausen ob Eck absolviert und auch mit Bravour bestanden hat. Auch die Jugendfeuerwehr wird eine Übung vorstellen.

Wer denkt, dass seien nur launige Anekdoten aus dem 19. Jahrhundert, der irrt. Solche Vorfälle kommen nämlich auch heute noch vor: 2011 rückte die Feuerwehr in Linz, Österreich, zum Linzer Wahrzeichen, der Pöstlingerkirche, aus, weil Anrainer aus dem rechten Turm der Basilika vermeintlichen Rauch herausdringen sahen, der sich aber als gigantischer Schwarm Ameisen auf Hochzeitsflug herausstellte.

Ameisen auf dem Wetterradar

Ein ähnlicher Vorfall trug sich 2013 im saarländischen Tholey zu, und erst jüngst im August 2023 in Wetter in Hessen, wo ebenfalls Ameisenschwärme, die sich um einen Turm gesammelt hatten, zu Großeinsätzen der Feuerwehr führten. 2018 hat sich ein Schwarm mit Millionen von Flugameisen in England sogar auf einem Wetterradar abgebildet.

Hintergrund sind die sogenannten „Hochzeitsflüge“ der Ameisen: Bei gutem Wetter verlassen die im Hochsommer geschlüpften fortpflanzungsfähigen Geschlechtstiere, nämlich Jungköniginnen und Männchen, die beide im Gegensatz zur Masse der „Arbeiterinnen“ geflügelt sind, alle zusammen auf einmal den Bau, um im Schwarm davon zu fliegen und sich zu paaren, so dass die befruchteten Jungköniginnen neue Kolonien gründen können.

Schwärme wie Rauchwolken

Vor allem die Schwarze Wegameise, auch Schwarze Gartenameise genannt, (Lasius niger) kann dabei Riesenschwärme bilden, die Rauchwolken gleichen. Zur Paarung suchen die Insekten bevorzugt erhöhte Punkte wie Baumwipfel ‐ oder eben Kirchtürme.