Wenn Nachbarn freundlich über ihre Nachbarn reden; wenn man im Café sitzt und auf dem Marktplatz die Leute beobachtet und sich dann Geschichten ausdenkt über deren Leben; wenn man im Zug sitzt und nachts in die hell erleuchteten Fenster der Wohnungen schaut, aber nur einen Augenblick, sodass man nicht zum Voyeur wird ‐ so ähnlich muss man sich die Kurzgeschichten im neuen Buch von Matteo Felisoni vorstellen.

Kurzgeschichten ins Italienische übersetzt

„Die Zukunft beginnt an einem Montag“ heißt es und ist ab sofort für 14,99 Euro als Book on Demand bei Amazon zu kaufen. Eine Besonderheit dabei: Die Kurzgeschichten sind allesamt von Matteo Felisonis Vater Francesco ins Italienische übersetzt ‐ und bilden den zweiten Teil des Buches.

Italienisch Lernende ‐ vielleicht sogar in einem Kurs von „Professore“ Francesco Felisoni oder seinem Sohn ‐ hätten sich womöglich gewünscht, dass die Übersetzung und das deutsche Ursprungswerk Seite an Seite zu studieren wären. Das wäre aber so aufwändig im Buchsatz geworden, dass es sich nicht realisieren ließ, bedauert Matteo Felisoni.

Gemeinsam etwas zu schaffen ist Vater und Sohn wichtig

Der Vater im Übrigen wollte auch nicht als Co-Autor genannt werden. Zu bescheiden. Obwohl eine gute Übersetzung erst die Schwingung eines fremdsprachigen Textes vermittelt. Und das sei auf jeden Fall geglückt, sagt der Sohn.

Wenn man mit beiden über das Gemeinschaftswerk spricht, spürt man, dass dieses „Gemeinsam-Etwas-Schaffen“ ihnen ganz wichtig ist. Die Liebe und Achtung des eher schweigsamen Vaters für den als Kolumnist und PR-Wortjongleur aktiven Sohn (im Beruf Portfolio-Manager bei Karl Storz), und die beredte des Sohnes gegenüber dem facettenreichen Vater.

Das sehr ansprechende Cover zum Buch hat Matteo Felisoni selbst entworfen. (Foto: privat )

Der Sohn hatte die Geschichten nach und nach geschrieben und seinem Vater geschickt. Der hat sie übersetzt, über manches tauschten sie sich dann aus. „Wie schön es ist, mit seinem Vater zusammen ein Buch zu machen!“, freut sich Matteo Felisoni.

Angefangen hat alles in der Corona-Zeit

Angefangen hatte alles in der Coronazeit ‐ die auch bei Felisonis wichtige kreative Prozesse ausgelöst hatte. Das Voneinander-Getrennt-Sein selbst und nicht nur die gewonnene Zeit, hatte viele zum Nachdenken gebracht über den Wert des Zusammen-Seins. Der 43-jährige Felisoni hat sich in der Zeit einer Autorengruppe auf Instagram angeschlossen, die wie eine Schreibwerkstatt im virtuellen Raum gewirkt hatte.

Man präsentiert sich dort gegenseitig die Texte und tauscht sich drüber aus, gibt einander Tipps und vor allem sehr viel freundlichen, unterstützenden Zuspruch.

„Die Zukunft beginnt an einem Montag“ hätte genausogut „an einem Dienstag“ heißen können. Der Titel drückt aber aus, dass es nur der so ungeliebte Montag ist, der die Charaktere der Kurzgeschichten formell verbindet. Diese entwickeln ihre Geschichten unabhängig.

Nie Geschichten schreiben, die Beklemmung oder Angst auslösen

Und zwar auf eine positive, freundliche Art. Schon auch mit Gedanken des Haderns und des Zweifelns der Menschen, die sich dann irgendwann doch allesamt in der Cafè-Bar „Amore“ treffen, „aber ich würde nie Geschichten schreiben, die Beklemmung und Angst auslösen“, sagt Matteo Felisoni.

Eintauchen in Gefühls- und Lebenswelten ‐ auch das Verarbeiten eigener gedanklich-seelischer Herausforderungen wie des Todes eines engen Freundes oder des geliebten „Nonno“, des Opas, aber auch die Menschen zum Lachen zu bringen über Alltagssituationen. Das ist in diesem Buch geschehen.

Unversehens denkt man über die Menschen nach

Es bleibt, wie bei Begegnungen mit Menschen und Situationen dieses Gefühls-Gedankenkino, mit dem man nach der Beobachtung einer Szene oder Begegnung gedankenverloren auf dem Rad zum Einkaufen fährt oder das Gemüse fürs Abendessen schnippelt, damit „schwanger“ geht und auf eine fast intuitive Weise darüber nachdenkt mit der Grundströmung: „Wie Menschen ticken…“

Es geht also mehr um Eindrücke als Ausdrücke oder „Fakten“, vor allem um die Beziehungen von Menschen untereinander und die Sprache oder wortreiche Sprachlosigkeit. Und die Bedeutung dieser Beziehungen.

Woher Matteo Felisoni übrigens die Begabung und das Faible für witzige Wortbrause hat, wird beim Gespräch mit seinem 75-jährigen Vater schnell klar. Dieser hat 20 Jahre lang Italienisch unterrichtet, auch regionsweit an der VHS und 15 Jahre als technischer Übersetzer für Italienisch und Spanisch gearbeitet.

Wieso heißt das Kinderschnitzel?

Da seien dann so Fragen über die Deutsche Sprache und deren Neigung, ständig neue Wärter durch Wortkombinationen herzustellen, aufgekommen, sagt Felisoni senior und gibt ohne die Miene zu verziehen ein Beispiel: „Man sagt Schweineschnitzel. Man sagt aber auch Kinderschnitzel.“

Nach Deutschland gekommen war Vater Felisoni, der aus Kalabrien stammt und in Rom Philosophie und Theologie studiert hat, Ende 1972 als Mitarbeiter der italienischen Mission in Rottweil. Ab 1979 war er dann vom italienischen Staat angestellter Lehrer für italienischstämmige Kinder bis Klasse 13.

Als es aber dann, inzwischen hatte er mit der italienischstämmigen Trossingerin Palmettina, Matteos, Ralfs und Sandras Mutter aber eine Familie gegründet, nach dem Willen des italienischen Staates wieder zurück gehen sollte, entschloss sich die Familie ‐ Beamtenstatus hin- oder her ‐ zum Bleiben.

Sprache spielt in der Familie eine große Rolle

Bis heute ist das Haus in Durchhausen das Zentrum der Familie, auch wenn Matteo Felisoni längst mit seiner Frau Vera und seinen beiden Kindern im Haus in Mahlstetten lebt.

„Sprache war immer ein Thema“, erinnert sich Matteo Felisoni über sein Aufwachsen mit beiden Sprachen. Bis zum Kindergarten habe er nur italienisch gesprochen. Dass Deutsch dann seine Hauptsprache wurde, die er meisterlich beherrscht, hatte das nicht verhindert. Im Gegenteil er selbst unterrichtet seit dem Alter von 19 Jahren Deutsche in Italienisch.

In der Straße der Künstler in Rom

Das Studium in Rom hatte für den Vater aber nicht nur möglich gemacht, dass er als Lehrer den Weg nach Deutschland fand, sondern auch, eine weitere Begabung zu entwickeln: die Malerei. Seit dem Alter von 15 habe er gemalt, sagt Francesco Felisoni. Und in Rom während des Studiums in der Via Margutta, der Künstlerstraße, gewohnt. Dort hat er sich viel abgeschaut.

Jetzt zieren seine Bilder die Kurzgeschichten des neuen Buches seines Sohnes.

Felisoni, Matteo: „Die Zukunft beginnt an einem Montag: Il futuro inizia con un lunedì“, 2023, Taschenbuch, Amazon, ISBN-13: , 979-8861087469, 14,99 Euro.