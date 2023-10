The Radio Colors rocken bei der Party der Bikler Friends

Zum ersten Mal spielen The Radio Colors auf der alljährlichen Rockparty des MC Biker-Friends Stetten/Mühlheim im Schafstall in Mahlstetten. Das Konzert beginnt am Samstag, 4. November, um 20.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse. The Radio Colors ist ein Rock/Pop-Trio um den aus Tuttlingen stammenden Gitarristen und Sänger Ad Schwarz. Mit dem Schlagzeuger Stefan Kupferschmid aus Emmingen-Liptingen ist noch ein zweiter regional bekannter Musiker dabei, komplettiert durch den Konstanzer Bassisten Sven Knieling (Foto: Landratsamt). Der „Markenkern“ der Band sind Pop und Rock Covers aus den 80er und 90er Jahren, aber auch aktuellere Stücke von Mando Diao oder den Kings of Leon finden sich auf der Setlist.