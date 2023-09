Ehrenamtliche Tätigkeit für die Gemeinschaft, die gibt es nicht nur in den Vereinen. Manchmal blüht sie auch im Verborgenen und an weniger beachteten Orten. So wie die Arbeit von Hanne Martin aus Mahlstetten, die 40 Jahre lang das Gefallenendenkmal auf dem Friedhof Aggenhausen gepflegt hat.

Gäste aus aller Welt

In den Gästezimmern in ihrem großen alten Bauernhaus am Ardweg hatten Hanne und Peter Martin schon buchstäblich die ganze Welt zu Gast. Die Einträge in den Gästebüchern stammen von Besuchern aus Tunesien, China, Israel, Kanada, Surinam, Schweden, der Türkei oder Mexiko und vielen anderen Ländern.

Wäre ich damals nicht auf dem Friedhof gewesen, hätten wir das alles nicht erlebt. Hanne Martin

Doch die wohl bedeutsamste Begegnung mit einem ausländischen Gast hatte Hanne Martin auf dem Friedhof an der Wallfahrtskirche Aggenhausen, wo sie seit 1980 regelmäßig das Gefallenendenkmal pflegte.

Die Dame aus Texas

Eine Dame aus den USA suchte ein Grab aus dem 19. Jahrhundert, nicht wissend, dass in Deutschland die meisten Gräber nach 25 Jahren Ruhezeit abgeräumt werden. Hanne Martin kam mit ihr ins Gespräch, erfuhr dass die Besucherin aus Texas Sauter hieß. „Dann sind wir hundertprozentig verwandt!“

Denn Hanne Martin ist eine geborene Sauter und stammt damit aus Mahlstettens ältester Familie. Und in der Tat: ein wenig Ahnenforschung ergab, dass die beiden Cousinen siebten Grades sind.

Dank des Feuerversicherungsbuchs aus dem 19. Jahrhundert gelang es ihnen sogar, das Haus zu identifizieren, aus dem Anno 1850 Eufrosine Sauter, Witwe von Tobias Sauter, mit ihren fünf Kindern nach Nordamerika auswanderte. Sie fanden eine neue Heimat in Texas.

Unvergessliche Reisen

Dorthin luden die Sauter–Nachkommen ihre Verwandten aus Mahlstetten ein. Daraus wurden schließlich drei unvergessliche USA–Reisen durch 13 Bundesstaaten. An verschiedenen Stellen in den USA trafen sie an die 30 Sauter–Nachkommen. „Wäre ich damals nicht auf dem Friedhof gewesen, hätten wir das alles nicht erlebt.“

Ich bin immer so ein Sausewind gewesen, immer vorne dran, wollte immer was tun. Hanne Martin

Schon als kleines Kind hatte ihre Mutter Hanne immer auf den Friedhof mitgenommen, um Verwandtengräber zu pflegen. War es dann nach 25 Jahren Zeit, die Gräber abzuräumen, dann war schon der nächste Todesfall in der Familie da. Vor allem aber das Gefallenendenkmal war der Mutter wichtig.

Entsetzlicher Aderlass für ein kleines Dorf

Im Zweiten Weltkrieg hat es in Mahlstetten bei damals rund 600 Einwohnern 38 Gefallene und 17 Vermisste gegeben. „Das ist wahnsinnig gewesen für das kleine Dorf“, findet Hanne Martin. Vor allem Aichers, Schutzbachs und Bronners stehen auf der Gefallenenliste — und auch fünf Sauters, darunter drei Brüder von Hanne Martins Mutter sowie zwei ihrer Schwäger.

1980 war Hanne Martin dann die wohl erste Frau in der Mahlstettener Geschichte, die sich für den Gemeinderat aufstellen ließ — und auch mit den zweitmeisten Stimmen gewählt wurde. „Ich hatte nur eine Stimme weniger als der Erste“, erzählt sie noch heute mit Stolz.

Für die männlichen Kollegen war sie Luft

Weniger schön war die Art und Weise, wie sie damals von ihren männlichen Kollegen behandelt wurde. „Ich hab es als Frau schwer gehabt. Ich war Luft für die: Was will auch die?“

Dennoch ließ sie sich nicht unterkriegen. „Ich bin immer so ein Sausewind gewesen, immer vorne dran, wollte immer was tun.“

So bot sie im Gemeinderat an, ehrenamtlich das Gefallenendenkmal auf dem Friedhof an der Wallfahrtskirch zu pflegen. Bürgermeister Konrad Gaßner sei gleich dafür gewesen, „der Rest hat a weng g’bruddlet“, ihr die Arbeit aber dann doch überlassen.

Denkmal als Laubablage

Im November, am Tag vor dem Volkstrauertag, hatte sie nämlich auf den Friedhof gesehen, wie der Fronmeister gerade eine Ladung Laub vor dem Gefallenendenkmal abladen wollte: „Das tut’s doch gut“, meinte er nur.

„Darf ich das Denkmal richten und aufräumen?“ — „Von mir aus, tu was du willst.“ Und so begann sie, das Laub herauszufegen und elf Alpenveilchen, die sie zufällig daheim hatte, davor zu pflanzen.

Vier arbeitsreiche Jahrzehnte

So begannen vier Jahrzehnte liebevoller und arbeitsreicher Pflege des Denkmals und seiner Umgebung. Mindestens zwei Mal in der Woche war sie oben — anfangs mit Fahrrad und Anhänger, später mit dem Auto — am Denkmal, pflanzte und pflegte Blumen, entfernte Laub und überhängende Äste.

Auch ihr Mann half ihr dabei, bürstete das Moos vom Denkmal. „Nur im Winter, wenn drei, vier Wochen Schnee lagen, hatte man Ruhe.“

Wenn sie im Sommer mal weg waren, übernahmen die Schwester aus Gosheim oder die Brüder die Pflege. So lange sie lebte, war es auch ihrer Mutter immer wichtig, dabei zu sein. „Selbst als Mama kaum noch laufen konnte, wollte sie immer mit“

Zum Dank eine Flache Wein

Immerhin die Rechnung für die Blumen, die sie am Denkmal pflanzte, konnte Hanne Martin am Jahresende bei der Gemeinde einreichen. Benzingeld gab es allerdings nicht, dafür einmal im Jahr zum Dank eine Flasche Wein — „dabei trinke ich gar keinen Wein“.

Erst Bürgermeister Gerhard Minder kam dann auf die Idee, sie als Dank zu den Jahresausflügen der Gemeindemitarbeiter einzuladen.

Viel Arbeit mit den Gästezimmern

Schließlich fiel auch Hanne Martin die Arbeit immer schwerer. Dazu kam zunächst noch die Arbeit mit den Gästewohnungen, wo sie unter anderem sechs Duschen, sieben Klos und vier Küchen sauber halten musste — und der Ärger, wenn eine Leiharbeiterfirma mal wieder nicht für die Unterbringung ihrer Monteure zahlte.

Herzinfarkt hat alles verändert

Und dann kam vor drei Jahren der Herzinfarkt, der Hanne Martin endgültig ihre Grenzen aufzeigte und auch ihre Arbeit am Gefallenendenkmal beendete.

Die Menschen sind kalt geworden. Hanne Martin

„Es fehlt mir schon“, sagt Hanne Martin, „und ich hab’s auch wirklich gerne gemacht“. Und sie fügt hinzu: „Aber irgendwie möchte ich gar nicht mehr rauf“ — sie meint damit den kleinen Friedhof um die Wallfahrtskapelle.

Die Erinnerung verblasst

Umso trauriger ist sie, dass die Erinnerung an die Kriegszeit immer mehr verblasst: „Die Menschen sind kalt geworden“, so ihr Eindruck, „wollen von der Sache nichts mehr wissen“.

Wenn die Leute am Volkstrauertag, der in Deutschland traditionell am zweiten Sonntag vor dem ersten Advent gefeiert wird, jammern, dass sie eine halbe Stunde in der Kälte stehen müssen, dann, so Hanne Martin, sollten sie an die Soldaten denken, die bei 40 Grad Minus im russischen Winter kämpfen mussten und gefallen sind.

Sorgen um die Zukunft

Wenn sie — auch angesichts des Ukraine–Krieges — in die Zukunft blickt, wird es ihr fast ein wenig bange: „Unsere Generation“ — sie ist 1944 geboren — „ist ja noch gut durchgekommen. Wir haben in Frieden und Wohlstand gelebt. Aber wie es für unsere Enkel aussehen wird, auch für die ganze Welt, weiß ich nicht.“