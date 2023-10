Die Narrenzunft Muckenspritzer und die Feuerwehr Mahlstetter haben am Wochenende ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert. Dort, wo vor 125 Jahren ein Ameisenschwarm für einen Feuerwehreinsatz sorgte, zeigten sie vor zahlreihen Zuschauern eine historische Übung. Genauer gesagt am Kirchturm der St. Konradkirche in Mahlstetten. Durchgeführt von Mahlstetter Bürgern, mit tatkräftiger Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr Mahlstetten. Anschließend gab es im Festzelt an der Kirche ein Zelt mit Bewirtung.

1 von 17