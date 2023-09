Mahlstetten feiert historischen Löschangriff und Muckenspritzerzunft

Die Gemeinde Mahlstetten feiert am Samstag, 30. September, und am Sonntag, 1. Oktober, „30 Jahre Muckenspritzerzunft Mahlstetten/ 125 Jahre historischer Löschangriff“ an der St. Konrad Kirche Mahlstetten. Beginn ist am Samstag um 16 Uhr mit einem historischen Löschangriff. Anschließend gibt es Bewirtung und Unterhaltung im Festzelt. Der Sonntag beginnt mit dem Festgottesdienst um 9.30 Uhr in der Kirche. Ab 10.30 Uhr kann die Ausstellung der Freiwilligen Feuerwehr Mahlstetten begutachtet werden. Ab 11 Uhr gibt es Frühschoppen mit dem Musikverein bei reichhaltigem Mittagessen. Außerdem wird ein Löschangriff der Feuerwehr angeboten, um 13.30 Uhr das Leistungsabzeichen Gold sowie um 15 Uhr eine Schauübung der Jugendfeuerwehr angeboten.