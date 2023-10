Männergesangverein Mahlstetten lädt zum Herbstfest mit Konzert ein

Der Männergesangverein Mahlstetten lädt am kommenden Samstag, 7. Oktober, zum Herbstfest mit dem Herbstkonzert in die Mehrzweckhalle ein. Ab 20 Uhr ist, wie es in der Pressemiteilung heißt, vielseitige Gesangsunterhaltung geboten mit den „Wo-Menvoices“ aus Wehingen sowie dem Männerchor „Liederkranz Seitingen-Oberflacht“.

Die gastgebenden Sänger haben sich für dieses Konzert etwas „Anderes“ einfallen lassen. Neben einigen neuen Liedern im Repertoire wurde eigens für diesen Abend mit den „Singing Kids“ eine sehr junge Gesangsgruppe, bestehend aus 20 Kindern ins Leben gerufen, die sowohl zusammen mit den gastgebenden Sängern als auch alleine erfrischende Beiträge geben wird.

Es versteht sich von selbst, dass für das leibliche Wohl während und lange nach dem Konzert bestens gesorgt ist, teilt der Männergesangverein Mahlstetten mit und wünscht sich viele Gäste.