„Um den vollen Wert des Glücks zu erfahren, brauchen wir jemanden, um es mit ihm zu teilen.“ Dies schrieb der amerikanische Dichter Mark Twain vor rund 150 Jahren. Zwei, die dieses Glück seit mehr als 60 Jahren teilen dürfen, sind Marlise und Kurt Krämer aus Mahlstetten, die am 26. Januar ihre Diamanten Hochzeit feierten.

Es war ein kalter Winterabend, als sich der Gefreite Krämer, stationiert in Pfullendorf, auf den Weg zu einer Feier auf den Heuberg machte. Es war Fasnet in den frühen 1960er Jahren, und der Soldat wollte Spaß.

Den bekam er, und die Frau fürs Leben noch dazu: „Es war in der Gaststätte Rössle in Mahlstetten,“ erzählt der heute 83-jährige Jubilar und seine Augen leuchten auf: „Ich weiß es noch wie heute, wie es war, als ich Marlise das erste Mal sah,“ schwärmt er weiter und heftet den Blick liebevoll auf seine Gefährtin.

Kritische Blicke gegenüber dem Auswärtigen

Diese sitzt eher etwas steif auf ihrem Stuhl. Die Knochen wollen nicht mehr so, und die Ohren hören auch nicht mehr alles, was um sie herum geschieht. Sie mag den Druck der Hörgeräte nicht, dann doch lieber etwas Stille. Doch irrt ihr Mann sich im Datum, vergisst eine Kleinigkeit, ist sie sofort zu Stelle, korrigiert, hilft Erinnerungslücken zu füllen. Sie ist sehr aufmerksam.

Manchmal bin ich nur den Heuberg raufgefahren, um Marlise zu sehen. Kurt Krämer

Kurt erinnert sich wieder an die Zeit des Kennenlernens: „Das gefiel denen anfangs hier oben gar nicht, dass wir beide miteinander poussierten. Ich kam ja nicht von hier.“ Die Heimat des gelernten Karosseriebauers lag rund 500 Kilometer weiter nördlich.

Er stammt aus Essen

Er stammte aus Essen, einer Stadt mitten im Ruhrgebiet. Da diese Region nach dem Krieg weitestgehend zerbombt war, wurden damals viele Kinder aufs Land verschickt.

So kam Kurts Bruder nach Spaichingen und blieb. Kurt zog nach. Um die Zeit, als Kurt seine Marlise kennenlernte, hatte er bereits seine Lehre in Essen abgeschlossen und arbeitete - bevor er zur Bundeswehr eingezogen wurde - im Autohaus Klaiber. „Manchmal bin ich mit meinem Motorrad nur den Heuberg raufgefahren, um Marlise zu sehen. Hab sie nicht mal angesprochen. Einmal war es sogar Minus 25 Grad,“ erinnert er sich und lächelt seiner Marlise zu.

Am 26. Januar 1964 wurde geheiratet. Bald wurde das erste Kind geboren und nach der Tochter vergrößerte ein Junge zwei Jahre später die Familie.

Ich hab ja manchmal gedacht, wir schaffen das nicht. Kurt Krämer

Es folgten gute Jahre. Es waren die 60er. Wirtschaftswunder, „schaffe, schaffe Häusle bauen“ stand bei vielen Menschen auf der persönlichen Agenda. So auch bei Krämers. Mit der Schwiegermutter verstand man sich gut, Marlise arbeitete bei Marquardt in Böttingen und auch Kurt sicherte mit seinem Verdienst das Einkommen der Familie.

Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Also entschloss man sich ein Eigenheim zu bauen, vieles sollte in Eigenleistung erbracht werden, immerhin war Kurts Bruder Maurer. Der Plan war gut. Doch viel zu früh erkrankte die Schwiegermutter und verstarb.

Eine Säule der Finanzierung brach weg. Für die junge Familie wurde es eng: „Ich sehe Marlise heute noch vor mir, wie sie den Boden mit der Spitzhacke bearbeitet, Säcke mit Zement schleppt,“ berichtet er und sackt ein bisschen in sich zusammen: „Ich hab ja manchmal gedacht, wir schaffen das nicht,“ gesteht der diamantene Bräutigam. „Aber dann hab ich Marlise gesehen und was sie leistet. Da konnte ich doch nicht aufgeben.“

Früh am morgen die Zeitung ausgetragen

Und das hat er auch nicht. Er suchte sich einen neuen Job und begann sogar den Heuberger Boten in aller Frühe auszutragen. Diese Tätigkeit hat der 83-Jährige nicht nur 20 Jahre lang ausgeübt, sondern liefert die Zeitung noch heute pünktlich ab, wenn aus Personalmangel Not am Mann ist. Und gemeinsam meisterten sie die schwere Zeit und blicken heute stolz auf ihr „selbst gebautes“ Häuschen.

Auch wenn inzwischen die Scheidungsrate in Deutschland rückläufig ist, so wird immer noch jede dritte Ehe geschieden. Als Marlise und Karl sich das Ja-Wort gaben, waren es etwa zehn Prozent. Dennoch kann man es wohl getrost als große Gnade bezeichnen, wenn man 60 Jahre an der Seite eines geliebten Menschen verbringen darf. Fast ein ganzes Leben.

Ehepaar hat ein Erfolgsrezept

Was muss man für ein solches Gelingen mitbringen. Was raten die Fachleute? „Vor allen muss man wissen, wann genug ist“, schmunzelt der Jubilar und greift nach der Hand seiner Frau. „Gib’s zu, ich bin immer derjenige, der nachgibt, der zuerst einlenkt nach einem Streit,“ neckt er sie liebevoll.

Man solle auch nie im Groll einschlafen und sich immer mit einem „Küsschen“ in die Nacht verabschieden, ergänzt er noch. Man sieht ihnen an, dass sie viel erlebt haben, aber offenbar hat auch vieles sie zusammengeschweißt.

Und das gilt es jetzt zu feiern. Zusammen mit Kindern, fünf Enkeln und zwei Urenkeln.