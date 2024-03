Märchenhaftes Frauenfrühstück

Vergangenen Sonntag, 10. März, veranstaltete der Turngau Schwarzwald das alljährliche „Frauenfrühstück“. Gastgeber war dieses Jahr die TGSO 1889 e.V. in Seitingen-Oberflacht.

Schon morgens vor 7 Uhr werkelten viele fleißige Helfer geschäftig in der Ostbaarhalle, um beim Eintreffen der über 110 angemeldeten Sportlerinnen aus der ganzen Region alles bereit zu haben.

Der Turngau lud dieses Jahr unter dem Motto „Märchenfreude“ ein und engagierte Frau Sigrid Maute (aus Balingen), um vor und während des Frühstücks die Teilnehmerinnen mit verschiedensten Erzählungen einen Vormittag in die Welt der Märchen zu entführen.

Erzählen heißt einer Geschichte Leben einhauchen - ohne Skript oder Buch, in Interaktion mit dem Zuhörer und mit allen Möglichkeiten der Stimme, Mimik und Gestik, und genau so brachte Sigrid Maute Märchen aus verschiedenen Kulturkreisen, aus verschiedenen Kontinenten und aus verschiedenen Epochen mit und zauberte die mystische Welt der Erzählungen in den Kreis. Die Luft schien zu knistern, wenn in den Erzählungen die Rede von Elfenrittern, Königsfamilien, Prinzen, Kobolden, Feen, einfachen Bauern, weisen oder auch machthungrigen Menschen, Burgen, Schlössern, dunklen Wäldern, mystischen Orten, von Mutter Erde, Häuptlingskindern, verwunschenen Personen oder sprechenden Tieren war. Jedes Märchen vermittelte seine eigene, tiefgreifende Botschaft.

Es wurden nicht die „üblichen“, bekannten Märchen, die meist aus der Kindheit bekannt waren, vorgetragen; die Märchen waren gezielt für Erwachsene ausgesucht und entführten in verschiedene Welten, die die Erzählerin jeweils zu Beginn erklärte und darauf einstimmte.

Vielen Dank an das Organisationsteams des Turngaus, das diese Veranstaltungsreihe jährlich unter wechselndem Motto veranstaltet. Und vielen Dank an Beate Schaaf-Specker und das TGSO-Team, die ein wunderbares Frühstück für alle zauberten.