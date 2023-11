Märchenhafte Klänge beim Konzert in der Kirche Wurmlingen

Der Musikverein Eintracht Wurmlingen bot ein Konzert der großen Klänge in der St. Gallus Kirche in Wurmlingen. Die Reihen waren voll besetzt, auf der Empore standen weitere Publikumsgäste dicht an dicht. Mit der „Fanfare Festive“ von Michael Geisler eröffnete das Orchester unter Dirigent Jochen Stübenrath. Für das folgende Harfenkonzert mit Bläserbegleitung wurde eigens eine Dirigentin engagiert, da als Solist an der Harfe Dirigent Stübenrath auftrat. Das barocke Werk von Georg Friedrich Händel füllte die Kirche mit fröhlichen Klängen und wirkte dabei gleichzeitig hoheitsvoll und entspannend. Anschließend wurde die gleichnamige Titelmelodie zur HBO Serie „Game of Thrones“ kraftvoll dargeboten. Die Musikerinnen und Musiker trieben dabei die Töne regelrecht durch den Raum.

Das Hauptwerk des Abends war die Aufführung eines Märchens. Wie bereits bei der Aufführung von Rapunzel war es Felix Grüning, der mit seiner schauspielerisch meisterhaften Erzählung das Publikum mit auf die Reise nahm. In diesem Jahr war es Rumpelstilzchen in einer Vertonung des Schweizer Komponisten Roman M. Silberer. Das Stück verlangte viel vom Orchester ab, es waren durch alle Register Soli geboten. Speziell für diese Werk wurden mehrere zusätzliche Akteure benötigt. Besonders Harfe, Oboe und Es-Klarinette ergänzten das Stammorchester auf wunderbare Weise. Dick Ravenal schrieb auf der Grundlage des Klavierkonzerts Nr. 5 von Ludwig van Beethoven das Stück „The day you sang this song“, mit dem sich der Musikverein verabschiedete. Dem Beifall folgend wurde noch das in Wurmlingen bereits bekannte Flügelhorn-Solo My Dream gespielt. Der Hochzeitsmarsch aus dem Märchen Rumpelstilzchen schloss den Abend ab.