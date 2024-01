Vortrag zu Erich Spehl und der Luftschiffkatastrophe

Der Verein für Geschichte und Naturgeschichte der Baar lädt am Sonntag, 21. Januar, zu einem Vortragsnachmittag ein. Unter dem Titel „Wer zerstörte die Hindenburg? - Erich Spehl aus Göschweiler als mutmaßlicher Saboteur des Luftschiffes“ werden Joachim Morat (Löffingen-Göschweiler) und Harald Ketterer (Löffingen-Bachheim) referieren. Beginnn ist um 15 Uhr in der Rochuskapelle in Löffingen-Göschweiler, Rochusweg. Die Teilnahme ist kostenlos.

Bei der Katastrophe des Luftschiffes Hindenburg am 6. Mai 1937 in Lakehurst (USA) zugegen war Erich Spehl, geboren in Göschweiler. Als Zellenwart gehörte er von Baubeginn an zur Crew der Hindenburg. Er flog im Jahr 1936 bereits nach Amerika und war vermutlich auch bei den Propagandaflügen anlässlich der Olympischen Spielen in Berlin und dem Reichsparteitag in Nürnberg dabei.Das Unglück in Lakehurst hat er nur einen Tag überlebt. Jahre nach der Beeerdigung erschienen in Amerika zwei Bücher, die den Verstorbenen in den Fokus der Verschwörungstheorien zum Absturz der Hindenburg brachten. Spehl soll aus Liebe zu seiner Verlobten und aus Hass gegen die Nazis mit einer Bombe die Katastrohe ausgelöst haben.

Joachim Morat aus Göschweiler und Harald Ketterer aus Bachheim werden über die familiären Hintergründe von Erich Spehl und seinen Aufgaben auf der Hindenburg berichten. Auch die Frage, ob Erich Spehl nun die Hindenburg zerstört hat, wird aufgegriffen.