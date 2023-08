Liederkranz Trossingen unternimmt Jahresausflug

Ende Juli starteten die Sängerinnen und Sänger des Chores Liederkranz mit Partnern sowie ihrer Dirigentin Oksana Poliarush und deren Familie froh gelaunt zu ihrem Jahresausflug nach Straßburg. Auf dem Parkplatz der Vogtsbauernhöfe wurde zum Picknick eingeladen.

Es gab Getränke und Irma Traub hatte früh morgens schon lecker belegte Wurstbrötchen für alle vorbereitet. Nach dieser hervorragenden Stärkung ging es dann über Hausach und Kehl weiter Richtung Straßburg, wo als erster Programmpunkt eine Schifffahrt auf der Ill geplant war. Zum größten Bedauern, vor allem für Reiner Hartmann, der den Ausflug wie immer akribisch vorbereitet hatte, war durch einen Fehler der Schifffahrtsgesellschaft für die Sängerinnen und Sänger kein Platz auf dem Schiff reserviert, obwohl alles im Voraus gebucht und bezahlt war. Es war zwar ärgerlich, aber der Stimmung und guten Laune der Reisenden tat dies keinen Abbruch und man ging gemeinsam zu Fuß in die mittelalterliche Altstadt Richtung Münster, dem Wahrzeichen von Straßburg. Ein Meisterwerk der Gotik mit einer beeindruckenden Rosette von 14 Metern Durchmesser und einem 142 Meter hohen Turm. Weiter ging es durchs Markttreiben zur historisch lutherischen Thomas Kirche. Ebenfalls eine bedeutende Kirche in Straßburg, in der schon W.A. Mozart und Albert Schweitzer Orgel spielten. Vor dem Kirchenportal sang der Chor die Lieder „Dona pacem Domine“ und der „Irische Segenswunsch“. Auffallend waren einige aufmerksame junge Zuhörer, welche sich danach als Chor aus Winterthur vorstellten. Anschließend ging es ins malerische Viertel „ La Petite France“ mit seinen schönen Fachwerkhäusern, romantischen Gassen und Brücken. Eine Idyllle auf einer Insel am Fluss Ill. Hier gab es kleine Bistros und Cafés, wo sich die Gruppe mit verschiedenen französischen Spezialitäten stärken konnte, bevor es dann nochmals durch die Altstadt zurück Richtung Parkplatz ging. Auch die Busfahrt war keineswegs langweilig — hatte doch Helga Birk ihr Örgele jederzeit parat, um einige Lieder zu begleiten. Als Abschluss des erlebnisreichen Tages sind alle gemeinsam zum Nachtessen in Hochemmingen eingekehrt.