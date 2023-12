Lichterfest und 10 Jahre GMS Konzenbergschule

Am 29. November fand das zweite Lichterfest an der KSW statt. In diesem Jahr gab es noch das zehnjährige Bestehen der Konzenbergschule als Gemeinschaftsschule zu feiern. Nach der Begrüßung durch Schulleiterin Kager-Kunze gab Herr Bürgermeister Schellenberg in seiner Ansprache diesem ersten Jubiläum gebührend Platz und zeigte die Entwicklung der letzten 10 Jahre als Gemeinschaftsschule auf. Danach erfreuten sich die zahlreichen Besucher, Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte, die im Vorfeld das Schulgelände der KSW in ein Lichtermeer verwandelt hatten, an den verschiedenen Stationen.

Die Orchesterklasse unter der Leitung von Herrn Helbich eröffnete das Lichterfest mit weihnachtlichen Klängen, der Grundschulchor „Singing Kids“ unter der Leitung von Herrn Karl Zepf sang schwungvoll mehrere weihnachtliche Lieder. Musiklehrerin Frau Lang-Rutha zeigte einen wunderschönen Lichtertanz mit den Kindern der Klassenstufe 2.

Die SMV unter der Leitung von Herrn Lurz und Herrn Crnko projezierte zunächst ein Video zur Afrika-Woche Ende vergangenen Schuljahres an die Mensa-Außenwand und Herr Lurz bedankte sich im Anschluss für das großartige Ergebnis des Spendenlaufs für die Kinder aus Tansania.

Danach wurde es sehr nachdenklich, als die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10 einzeln vortraten, um auf die Kriege unserer Welt, das große Leiden der Zivilbevölkerung und den unendlich wichtigen Gedanken des Friedens hinzuweisen. Ein selbstgeschriebenes und vorgetragenes Gedicht einer Neuntklässlerin stimmte die Besucher auf den Wunsch nach einer friedlichen Welt ein und es wurde andächtig still. Versinnbildlicht wurden die Gedanken in einem großen Friedenszeichen - dargestellt durch Lichter auf dem Schulhof.

Der abschließende Weg über den Pausenhof der Erstklässler war durch viele gebastelte Laternen sehr stimmungsvoll erleuchtet. Danach gab es für die Besucher und die Schülerinnen und Schüler Leckeres von den Klassen 4b und 10, die dafür unermüdlich im Einsatz waren. Außerdem hatten etliche Mitmach-Stationen regen Zulauf.

Schulleiterin Helgrid Kager-Kunze bedankte sich herzlich bei allen Besuchern und Mitwirkenden für diesen unvergesslichen Abend der Schulgemeinschaft der Konzenbergschule und wünschte allen eine besinnliche Adventszeit.