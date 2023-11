Leuchtende Laternen und Kinderaugen

In der Woche vor dem St. Martins-Tag haben sich einige Kinder mit ihren Eltern nachmittags im Kindergarten St. Raphael getroffen, um neue Laternen für den Umzug zu basteln. Die Kinder hatten viel Spaß beim Gestalten der Pergamentpapierteile und konnten sich kreativ total austoben. So sind lauter kunterbunte und individuelle Kunstwerke entstanden, mit denen die Kinder dann am 11.11. stolz durch die Straßen ziehen konnten. „… Rote, Gelbe, Grüne, Blaue ‐ lieber Martin, komm und schaue …“ Foto: Kindergarten St. Raphael

