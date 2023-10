Leistungsabzeichen in Bronze für Feuerwehr Bubsheim

Die Feuerwehr Bubsheim hat Grund zur Freude. Zehn Kameradinnen und Kameraden haben das Leistungsabzeichen in Bronze erfolgreich im 130 Kilometer entfernten Stuttgart Stammheim abgelegt. Insgesamt waren zwei Bubsheimer Gruppen angemeldet, welche beide Durchgänge souverän absolvierten.

Über drei Monate hinweg haben die Feuerwehrleute zusätzliche Übungen abgehalten und viel Zeit investiert, um sich bestens auf die Abnahme vorzubereiten. „Wir haben während dieser Zeit einiges dazugelernt, unsere Abläufe stetig optimiert und die Zusammenarbeit in der Gruppe noch weiter gestärkt“, berichtet die Gruppe stolz. Diese intensive Vorbereitung zahlte sich aus, als sie am 7. Oktober ihre Fertigkeiten und Kenntnisse erfolgreich unter Beweis stellten.

Die Prüfung bestand aus einem Löschangriff sowie einer Personenrettung über eine tragbare Leiter aus dem ersten Obergeschoss. Diese Aufgaben mussten unter strenger Zeitvorgabe und den wachsamen Augen mehrerer Schiedsrichter bewältigt werden.

Das intensive Üben zahlt sich vor allem im Ernstfall aus, wo jeder Handgriff sitzen muss. Dadurch sind die Geräte und das Fahrzeug den Kameradinnen und Kameraden noch vertrauter, was im Einsatz wertvolle Zeit spart.

Das Leistungsabzeichen in Bronze ist nicht nur eine persönliche Auszeichnung, sondern auch ein Zeichen für die Effektivität der Gruppenarbeit und der herausragenden Kameradschaft.

Bereits jetzt richtet die Mannschaft den Blick auf das kommende Jahr, in dem die Kameradinnen und Kameraden ihre Weiterbildung zum Truppführer angehen werden. Außerdem streben sie das Leistungsabzeichen in Silber an.