leckere selbstgebackene Kuchen im Café Spätlese

Vor gut einem Jahr, am 8. Februar 2023, hat das Café Spätlese in der Immanuelkirche Trossingen mit 14 Gästen aus der Stadt und sechs Besuchern aus der eigenen Gemeinde wieder gestartet. Monika Ittig mit ihrem Mann Hans Ittig und Sonnhild Priebe freuten sich über den guten Neustart nach der fast 3-jährigen coronabedingten Pause. Sie trafen sich jeden zweiten Mittwoch im Monat. In froher Gemeinschaft wurde Kaffee getrunken und leckeren selbstgebackenen Kuchen genossen. Die Deko war immer passend zur Jahreszeit und mit kleinen Überraschungen für die Gäste gestaltet. Zur Unterhaltung sangen sie zusammen, hörten kurze Geschichten, lachten und erzählten gerne.

Dankbar sind sie alle über Roswitha Lehmann, die das Wunschliedersingen mit ihrer Gitarre begleitet. Der stärkste Besuch im vergangenen Jahr war im April 2023 mit 26 Personen. Sonst sind es meist durchschnittlich 15 bis 20 Besucher. In Vorfreude auf das Weihnachtsfest fand am 13. Dezember 2023 ein besinnlicher Nachmittag mit Gedichten, Geschichten und natürlich den schönen bekannten Advents- und Winterliedern statt.

Es ist insgesamt immer ein gutes Miteinander und die Besucher und Gäste freuen sich stets darauf und sind gerne dabei. Manche melden sich extra ab, wenn sie das nächste Mal nicht können. So kann der Kuchenbedarf für die Nachmittage auch gut geplant werden. Über neue Gäste und Besucher freuen sich die Veranstalter und sind dankbar, dass durch das Café Spätlese ein kleiner Beitrag für unsere Stadt Trossingen geleistet werden kann. (Monika Ittig / Angelika Peter)