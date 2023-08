Rund 400 Spieler und Trainer sowie Gäste aus Denkingen und Umgebung nahmen am Open–Air–Gottesdienst auf dem Hummelsberg teil. Er ist ein Highlight des 54. Klippeneck–Zeltlagers (dem größten und ältesten Fußball–Jugendzeltlager im Württembergischen Fußballverband).

Der Gottesdienst wurde auch dieses Jahr, auf Einladung des FSV–Denkingen, von der Evangelischen Freikirche ETG–Spaichingen durchgeführt und musikalisch umrahmt. Christian Haas, wohnhaft in Denkingen, ist Pastor der ETG und führte in seiner bildhaften Predigt aus, dass ein Leben ohne Gott wie ein Fußballspiel ohne Ball wäre. Das ist zwar möglich, aber sinnlos.

Die Predigt war kinder– und jugendgerecht gehalten. Alle Gottesdienstbesucher, ob jung oder alt, lauschten den biblischen Beispielen. Christian Haas eröffnet den Gottesdienst mit Fragen zur letzten Bundesliga–Saison und nahm die Spieler „mit“ in das Thema. Er führte aus, dass es dazu Regeln braucht. Im Fußball gibt es offiziell 17 Regeln. Die Bibel kennt zehn. Um „regelkonform“ durch das Spiel und Leben zu kommen, wird man gecoacht. So wie sich die Mannschaft in der Kabine trifft, so treffen sich Christen zum Gottesdienst, um auf das zu hören, was der Coach zu sagen hat.

Fußball und Gott, haben viel gemeinsam. Da geht es um die Mannschaft, das Zusammenspiel, um Fairness und Respekt. Genau das zeichnet ein Spiel aus, meinte Haas und stellte fest: Auf dem Klippeneck treffen sich Freunde. Rassismus und Feindschaft haben weder auf dem Feld, in der Kabine, auf der Tribüne, in der Schule und auch im Richtigen Leben „nichts verloren“. Christian Haas sagte: Es gibt keinen Fußballgott aber einen Gott, der alle Fußballer liebt. Er lud ein, zu einem gelebten Glauben an Gott. Christian Haas zitierte den Bibelvers aus 1.Johannes 5,12: „Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben“.

Das Leben ohne Gott, ist wie Fußball ohne Ball. Aber der Glaube an den Gott der Bibel, ist mehr als ein Torschuss, mehr als die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Ein Leben mit Gott ist der Sieg aller Siege, hieß es in der Predigt. Was wäre ein Gottesdienst ohne Musik? Simon Hüttenberger (Klavier), Lukas Haas (Gitarre) und Josia Heß (Schlagzeug) umrahmten mit flotten Liedern den spannenden Gottesdienst, der mit einem gemeinsamen Vater–unser zu Ende ging. Und wer wollte, bekam „das Buch aller Bücher“ (eine Bibel) geschenkt.