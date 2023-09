Lauter geliebte Königskinder beim Zeltlager in Irndorf

Es war wahrlich ein königliches Camp: zehn volle Tage Mitte August in Irndorf auf dem Zeltplatzgelände und dem Haus Schönbühl des Fördervereins und dem Evangelischen Bezirksjugendwerks Tuttlingen.

Voller Kinderlachen und quirligem Treiben der 70 Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren aus sage und schreibe 23 unterschiedlichen Orten aus dem Landkreis Tuttlingen, Rottweil, Schwarzwald–Baar und auch darüber hinaus. Zusammen mit über 30 ehrenamtlichen Mitarbeitenden aus 16 Orten tauchten sie in das Leben der Ritter und Könige ein.

Miteinander machten sie sich auf die Spuren der Königs Davids aus der Bibel und erlebten unterwegs so allerhand Abenteuer auf dem Platz, dem ganzen Gelände und auch unterwegs und dies in den jeweiligen Zeltfamilien. Da gab es zum Beispiel die Zeltfamilie „Schloss Amatus“ oder „Irndorf Castle“, die „Neckarburg“ und ihren für sie verantwortlichen Zeltmitarbeitenden.

Auch in der Großgruppe gab es so manche Turniere. Herrliche Rittespiele und einen mittelalterlichen Markt hat sich das engagierte Mitarbeiterteam ausgedacht und bis ins kleinste, liebevolle Detail geplant und mit viel Herz und Spaß durchgeführt. Campleben pur halt und dabei gab es gute Stimmung, kalte Nächte, Regen und auch viel Sonnenschein. Viel Zeit zum Austoben mal kreativ und natürlich auch mit action–pur und auch mit Hören, Nachdenken über Gott und sein Wirken damals zu Königs Davids Zeiten und auch heute. Es gab Singen am Lagerfeuer, Beten in Zelten, und beim Festabend ein köngliches Festessen.

Mit den Eltern feierten alle den Abschlussgottesdienst beim strahlendem Sonnenschein und dabei gab es tatsächlich einen krönenden Abschluss. Jedes Kind bekam ein tolles Capy mit dem Lagermotto „Ich bin ein Königskind“. Lautstark und gerne wurde das Lagerlied „Ich bin ein glückliches Königskind, weil Gott mein Vater ist“ gesungen.

Das ehrenamtliche Leitungsteam bestand aus Samuel Schmidt und Friderike Messner aus Trossingen und Michaela Lin aus Hausen ob Verena. Die Küchenleitung hatte das Ehepaar Wangerin aus Denkingen. Ingrid Klingler bedankte sich beim Abschlussgottesdienst bei den über 30 ehrenamtlichen Mitarbeitenden mit den Worten: „Ihr seid wahrlich ein königliches Team, habt Leitung und Verantwortung übernommen, viel Zeit und viel Liebe investiert und verschenkt und Glaube und Gemeinschaft erlebbar gemacht.“ Mehr unter www.ejw–bezirktut.de.