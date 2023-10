Laufkurs der Tuttlinger Sportfreunde erfolgreich gestartet

Die Tuttlinger Sportfreunde bereiten derzeit im Rahmen ihres Laufkurses 36 Läuferinnen und Läufer auf den Silvesterlauf Tuttlingen vor. Zehn Wochen lang machen sich die Teilnehmer gemeinsam mit den Laufbetreuern und Trainern der Abteilung Lauftreff fit für den sportlichen Jahresausklang.

Beim ersten Training erfolgte nach der Begrüßung des Abteilungsleiters Albrecht Mattes die Einteilung in verschiedene Leistungsgruppen und anschließend der erste Trainingslauf in der beleuchteten Innenstadt entlang der Donau auf einer asphaltierten und flachen Strecke. Die Distanzen bewegten sich zwischen sechs und zehn Kilometern. Dienstags machen sich die Läuferinnen und Läufer künftig auch in der einen oder anderen Trainingswoche mit der offiziellen Silvesterlaufstrecke vertraut.

Die Teilnehmer können zusätzlich am Freitag im Stadiontraining auf der Laufbahn mitmachen. Dort absolvieren sie ab sofort unter der Anleitung des Laufexperten und C-Lizenz-Trainers Thomas Schmidt neben einem Lauf-ABC zur Verbesserung der Koordination und Lauftechnik verschiedene Intervalleinheiten für die Grundschnelligkeit. Sonntags steht bis zum Silvesterlauf zudem ein langsamer, aber dafür langer Dauerlauf auf dem Programm mit Umfängen von mehr als zehn Kilometern.

„Unsere Laufkurs-Teilnehmer haben unterschiedliche persönliche Ziele beim Silvesterlauf Tuttlingen. Damit unsere Schützlinge ihre Laufziele auch erfüllen und mit einem Lächeln die Ziellinie überqueren, versuchen wir mit den drei Trainingseinheiten pro Woche unsere Laufkurs-Teilnehmer bestmöglich auf das Laufevent zum Jahresende vorzubereiten“, betonte Albrecht Mattes, der sich auf die kommenden Trainingseinheiten bis zum Silvesterlauf freut.

Und auch außerhalb des Laufkurses freut sich die Abteilung Lauftreff der Tuttlinger Sportfreunde auf neue Gesichter und Wiedereinsteiger. Denn: Nichtmitglieder können bei den Sportfreunden mehrere Wochen ohne Voranmeldung kostenlos mittrainieren und die Abteilung kennenlernen. Danach freut sich der Verein über einen Vereinsbeitritt und damit einen Mitgliedsbeitrag von rund fünf Euro pro Monat. Die Termine für die Trainingseinheiten und alle Kontakte gibt es auf der Website lauftreff.tsftut.de.