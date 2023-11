Laternenfest mit den Kindergartenkindern

Alle Kinder des Evangelischen Kindergartens Auferstehungskirche hatten in den letzten Wochen fleißig geübt und freuten sich sehr auf das Laternenlaufen und Singen der Laternenlieder. Am 9. November ging es los. Gemeinsam mit den Familien zogen die Kinder mit ihren Laternen durch die Nordstadt. Die erste Singstation war an der Litfaßsäule im „Taubentäle“, aber am meisten freuten sich die Kinder, als sie beim Elias-Schrenk-Haus für die Bewohner singen konnten. Von diesen bekamen sie großen Applaus und Schokolade geschenkt. Zur Stärkung ging es dann zurück zum Kindergarten, wo Martinsgänse mit Kinderpunsch warteten. Foto: J. Piras u. C. Hilber

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.