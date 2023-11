Laternen für den St.Martinsumzug

Vor dem St. Martinsfest konnten die Kinder gemeinsam mit ihrern Eltern im Kindergarten für den Martinsumzug eine Laterne basteln. Viele nahmen das Angebot gerne an. Die Erwachsenen wie die Kinder genossen es, in geselliger Runde zu Schneiden und die Laterne individuell zu gestalten. Mit viel Freude und Fleiß schnitten die Kinder die verschiedenfarbigen Blätter aus, die anschließend im Kreis zu einer Blüte auf die Laterne geklebt wurden. Die Eltern unterstützten und es entstanden unterschiedlich vielfarbige Laternen, die wie Herbstblumen aussahen.

Am Martinstag trafen sich die Familien mit den ErzieherInnen an den Einrichtungen St. Agnes, St. Josef und dem Betreuten Wohnen, um mit Liedern den Bewohnern eine Freude zu bereiten. Die Laternen leuchteten dazu in den schönsten Farben. Weiter ging es im gemeinsamen Umzug über den Marktplatz, wo eine Abordnung des Musikvereins Balgheim die Kinder bei ihrem Gesang begleitete. Der Abschluss und Höhepunkt bot an der Stadtpfarrkirche das Martinsspiel, das die Kindergartenkinder erfreute.

Mit der großzügige Spende der Eltern des Kindergartens St. Franziskus zum Tag des Teilens unterstützen wir die Weihnachtswunschaktion des Kinderschutzbundes.