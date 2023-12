Langjährige Mitarbeitende ausgezeichnet

Auch in diesem Jahr konnten im Berufsförderungszentrum Möhringen wieder verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihren langjährigen Einsatz im BFZ ausgezeichnet und geehrt werden. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde gratulierte Geschäftsführer Michael Jäger allen Mitarbeitenden und bedankte sich für ihren engagierten Einsatz im Umgang mit den benachteiligten jungen Menschen. Auch wenn dieses Jahr einige Herausforderungen mit sich brachte, so konnte er sich doch auf zuverlässige und motivierte Mitarbeiter verlassen, die den Spaß und die Freude an der Arbeit nicht verloren haben. Zudem überbrachte Jäger auch die Glückwünsche und den Dank für die geleistete Arbeit im Namen des Stiftungsrats der Karl-Werner-Bolzer-Stiftung. Mit der Übergabe von verdienten Geschenken wurde daraufhin der gemütliche Teil eingeläutet.

Für stolze 40 Jahre Betriebszugehörigkeit wurde Herr Hubert Hipp, für 35 Jahre Frau Elisabeth Merkt und für 30 Jahre Frau Petra Storm geehrt. Gratulieren konnte das BFZ außerdem Frau Lydia Mader für 20 Jahre Betriebszugehörigkeit.