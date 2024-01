Die Regierung lenkt ein wenig ein, die Landwirte halten Kurs: Obwohl die Ampelkoalition in Berlin bei den geplanten Subventionsstreichungen etwas zurückrudert, wollen die Bauern weiter demonstrieren. Im Kreis Tuttlingen sind am Montag, 8. Januar, mehrere Aktionen geplant, die den Verkehr erheblich beeinträchtigen - wenn nicht sogar zum Stillstand bringen.

Organisator macht klar: Ohne Proteste geht es nicht

Die Ankündigung von SPD, FDP und Grünen, die Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Maschinen nicht zu streichen und den günstigen Agrardiesel schrittweise zu verteuern, hat Ulrich Diener wenig gerührt.

Wir fahren aus dem Kreisverkehr in die Nendinger Allee und über die Ludwigstaler Straße zurück in den Kreisverkehr. Ulrich Diener

Der Tuttlinger Landwirtschaftsmeister, der für die CDU im Gemeinderat sitzt, meint: „Wir halten an den Protesten fest. Da bleiben wir hart. Anders geht es nicht.“

Für Montag, ab 5 Uhr, ist die nächste Kundgebung angemeldet. Und die wird es in sich haben. Zum Start des Berufsverkehrs wollen die Landwirte diesen stoppen. Bis 20 Uhr wird der Storz-Kreisel an der L277 gen Nendingen befahren. „Wir fahren da die ganze Zeit durch“, sagt Diener.

In Tuttlingen wird der Storz-Kreisel blockiert

Der Verkehr werde nach Tuttlingen rein und raus zwar fließen, aber langsam. Es sei aber nicht geplant, mit den schweren Maschinen bis in die Innenstadt zu fahren. „Wir fahren aus dem Kreisverkehr in die Nendinger Allee und über die Ludwigstaler Straße zurück in den Kreisverkehr.“

Weil die Proteste am Montag landesweit organisiert werden, rechnet Diener nicht mit der Masse an Teilnehmern, wie sie mit 450 Traktoren bei der Protestfahrt in Aesculapkreisel und Innenstadt Ende Dezember dabei war. Zwischen 150 und 200 Landwirte aus dem Kreis Tuttlingen dürften es aber werden, meint er. Das Ziel sei es, sich mit den Teilnehmern auf Kreisverkehre zu konzentrieren.

Emmingen-Liptingen fürchtet Verkehrschaos

Zeitgleich werden nämlich auch die Kreisverkehre bei Emmingen-Liptingen als Verbindung der Bundesstraßen B14, B311 und B491 befahren. Auch dort startet die Aktion um 5 Uhr morgens und geht bis 20 Uhr abends. „Wir rechnen mit großen Verkehrsbeeinträchtigungen, wahrscheinlich werden wir an diesem Tag abgehängt“, sagt Bürgermeister Joachim Löffler zu den bevorstehenden Protesten am Montag.

Wie der Ortsvorsitzende des Bauernverbands von Emmingen-Liptingen im Gespräch berichtet, stehe er mit dem Kollegen aus Neuhausen ob Eck sowie Meßkirch im Austausch. „Der Protestschwerpunkt ist zwischen dem Kreisverkehr am Hühnerhof und in Wehstetten geplant. Danach, auf der B311, übernehmen die Meßkircher“, sagt er. „Es geht darum, gehört zu werden.“ Unterbrochen werden die Aktionen in Tuttlingen und Emmingen-Liptingen nur in der Mittagszeit.

Mittags ist Kundgebung in Emmingen-Liptingen geplant

Ab 12 Uhr soll es am Alpenpanorama in Liptingen eine Kundgebung mit den beiden CDU-Land- und Bundestagsabgeordneten Guido Wolf und Maria-Lena Weiss geben, sagt Diener. Da würden dann alle demonstrierenden Landwirte zusammengezogen. In der Zeit wären die Kreisverkehre frei. Der FDP-Landtagsabgeordnete Nico Reith sei zu der Veranstaltung auch eingeladen gewesen, meint Diener. „Er wäre auch gerne gekommen. Wir wollen mit ihm noch einen anderen Termin ausmachen“, sagt der Demo-Organisator. Vielleicht schon am kommenden Mittwoch, dann soll es in Emmingen-Liptingen ein Mahnfeuer gegen die Subventionskürzungen geben.

Zufahrt zur Autobahn bei Geisingen: Auch dort rollen Traktoren

Auch zwischen Geisingen und Immendingen müssen Verkehrsteilnehmer am Montagnachmittag mit Behinderungen rechnen. Wie Immendingens Bürgermeister Manuel Stärk auf Nachfrage berichtet, soll die Strecke zwischen der Shell-Tankstelle in Kirchen-Hausen und dem Kreisverkehr in Immendingens Ortsmitte zwischen 14 und 18 Uhr für einen Traktorkorso genutzt werden. „Darüber sind wir informiert worden“, sagt Stärk.

Landwirte wollen hoch zum Dreifaltigkeitsberg

Durch Spaichingen werden auch Traktoren rollen. Wie unsere Redaktion erfuhr, fahren die protestierenden Landwirte ab 16 Uhr von Hausen ob Verena nach Spaichingen, werden auf der B14 und dem Ochsenkreisel unterwegs sein, um ihre Fahrt dann hoch in Richtung Dreifaltigkeitsberg fortzusetzen.

Schulstart wird nicht abgesagt: Wer kommt, der kommt

Die Proteste werden neben den Auswirkungen auf den Berufsverkehr haben. Auch die Schulen, die am Montag erstmals nach den Winterferien wieder geöffnet sind, werden Einschränkungen spüren. Eine Absage des Schultages oder die Umstellung auf Online-Unterricht kam aber nicht in Frage, sagt Bettina Armbruster, Leiterin des Schulamts Konstanz. Vielmehr müssten die Schulen flexibel auf die Situation reagieren. „Alle Schüler, die da sind, werden unterrichtet. Die, die nicht zur Schule gebracht werden können, sind entschuldigt und müssen den Stoff nachholen. Das ist höhere Gewalt.“

Zwar haben die Organisatoren in Tuttlingen betont, den ÖPNV sowie Rettungskräfte und Feuerwehren vorrangig durchfahren lassen zu wollen. Ganz ohne Verzug wird es aber nicht klappen. Erschwert werden könnte die Lage dadurch noch, weil die Gewerkschaft der Lokführer im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn ab Montag, 8. Januar, ebenfalls mit Streiks gedroht hat.

Der Landkreis warnt bereits, dass es am Montag im Stadtgebiet Tuttlingen sowie auf allen Zufahrten zum Stadtgebiet Tuttlingen für alle Regional- und Stadtverkehrsbusse zu Verspätungen kommen kann.

Die Polizei ruft dazu auf, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben und das Auto stehen zu lassen, bis sich die Verkehrslage wieder entspannt hat.