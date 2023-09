Landschulheimaufenthalt der vierten Klassen

Für die Klassen 4a, 4b und 4c hat dieses Schuljahr gleich mit einem dreitägigen Aufenthalt in der Jugendherberge Erpfingen Sonnenbühl begonnen. 65 Kinder und sechs Begleitpersonen konnten im Landkreis Reutlingen eine tolle Zeit miteinander verbringen.

Der erste Tag begann mit einer eineinhalbstündigen Busfahrt zur Jugendherberge. Dort angekommen, wurden die Wanderschuhe angezogen und es ging mit einer kleinen Tour zur Sommerrodelbahn los. Auch der ein oder andere Regentropfen konnte die Stimmung nicht trüben und so wurde im Anschluss der Walderlebnispfad in Angriff genommen.

Die Sturmschäden aus der vorangegangenen Woche forderten zuweilen Kletterkünste von den Schülerinnen und Schülern. Aber neben Waldweitsprung, Weitschießen und Tierentdeckung machte es allen Spaß, den Marienkäfer–Schildern zu folgen. Nach dem Bezug der Zimmer und einem leckeren Abendessen gab es noch Zeit für Gruppenspiele und T–Shirt–Gestaltung. Ab 22 Uhr herrschte Nachtruhe, aber so manches Kind wurde doch von Heimweh geplagt und die Aufregung sorgte insgesamt für eine kurze Nacht, die in den frühen Morgenstunden auch schnell ihr Ende fand.

Nach dem Frühstück machten sich am zweiten Tag alle bereit zur nächsten Wanderung Richtung Bärenhöhle und Traumland. Unterwegs schloss sich eine Ziege der Schülerherde an und konnte später nur mit großer Mühe von Polizei, Parkmitarbeitern und dem Besitzer wieder zurück in ihr Gehege gebracht werden. Das war ein Erlebnis.

In der Bärenhöhle wurden Fledermäuse gesichtet, Knochen von Höhlenbären bestaunt und der Unterschied zwischen Stalaktiten und Stalagmiten deutlich gemacht. Den Höhepunkt fand der zweite Tag mit dem Besuch des Traumlandes, welches viele Fahrgeschäfte für alle bot. Nachmittags ging es dann wieder zurück zur Jugendherberge und forderte die letzten Kraftreserven aller heraus. Nach dem Abendessen gab es noch gemeinsames Singen am Lagerfeuer und nach knapp zwölf Kilometer gewanderter Strecke, fand dieser Abend früh sein Ende, da alle mit müden Beinen geschafft gut einschlafen konnten.

Die für den letzten Tag geplante Wanderung nach dem Frühstück musste dann ausfallen und nach dem Räumen und Putzen der Zimmer blieb noch Zeit für Freispiel um die Jugendherberge herum, bis dann gegen 12.30 Uhr die Heimreise mit dem Bus angetreten wurde.