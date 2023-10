LandFrauen besuchen Globusmanufaktur

Über die Herstellung von Globen informierten sich die Tuttlinger LandFrauen beim Columbus-Verlag in Krauchenwies, der ältesten noch produzierenden Globusmanufaktur der Welt. Sehr eindrucksvoll erfuhren die Teilnehmerinnen, wie Karten für die Globen digital erstellt werden und in präziser Feinarbeit manuell auf die Kugeln aus Acrylglas oder mundgeblasenem Kristallglas aufgetragen werden. Beeindruckend war auch die Vielzahl der unterschiedlichen Kartendesigns und Globusdurchmessern. Bei Kaffee und Kuchen in der Altstadt von Meßkirch fand die Herbstlehrfahrt einen unterhaltsamen und fröhlichen Abschluss.

