Landesentscheid JRK Seitingen–Oberflacht

Nachdem unsere JRKler den Kreisentscheid im Kreisverband Tuttlingen erfolgreich absolviert haben, ging es für die Kids am 22. Juli das erste Mal auf einen Landeswettbewerb, welcher in Aulendorf stattfand. Alle waren sehr aufgeregt, aber auch hoch hochmotiviert.

Insgesamt traten 38 Gruppen in fünf verschiedenen Kategorien an, um ihr Wissen und Können zu testen. So mussten wir in der Kategorie Spiel & Spaß Bälle mit Eimern fangen; im Bereich Rot Kreuz Wissen Bilder, Jahreszahlen und Texte verschiedenen Personen der Rot Kreuz Geschichte zuordnen. Im Bereich Erste Hilfe mussten wir unsere Mimen schminken und versorgen. In diesem Jahr gab es zum ersten Mal eine Zusatzstation zum Thema Erste Hilfe. Hier mussten bereits geschminkte Mimen versorgt und fachgerecht betreut werden.

Von den teilnehmenden Mannschaften konnten wir uns den 14. Platz erkämpfen, unser Wissen und Können unter Beweis stellen und unser Teamwork fördern.