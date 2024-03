Für den Erhalt des Bundes- und Landesstraßennetzes investiert das Land Baden-Württemberg 2024 in laufende sowie neue Erhaltungsmaßnahmen. Davon profitiert auch mehrere Maßnahmen im Landkreis Tuttlingen.

Laut einer Pressemitteilung des Wahlkreisabgeordneten Gudio Wolf MdL (CDU) werden im Kreis Tuttlingen folgende Maßnahmen gefördert:

Felssicherung bei Spaichingen

Die Fels- und Hangsicherung entlang der L 431 (Dreifaltigkeitsbergstraße) in Spaichingen auf einer Länge von 3, Kilometern; die Instandsetzung von drei Stützwänden entlang er B 14 bei Aldingen ; Fahrbahndeckenerneuerung in der Ortsdurchfahrt Wehingen - Anschluss L 435 (Bauabschnitt 2) auf einer Länge von 231 Metern; die Fahrbahndeckenerneuerung auf der L 434, Ortsdurchfahrt Frittlingen (dritter Bauabschnitt) auf einer Länge von 550 Metern; die Fahrbahndeckenerneuerung auf der L 432 zwischen Durchhausen und Seitingen-Oberflacht auf einer Länge von 2,9 Kilometern sowie die Erneuerung der Fahrbahndecke auf der L 429 zwischen Schura und Tuningen auf einer Länge von 1,75 Kilometern.

Bund investiert 221 Millionen Euro in Bundesstraßen in BaWü

Der Bund stellt in diesem Jahr voraussichtlich rund 221 Millionen Euro für die Erhaltung des Bundesstraßennetzes in Baden-Württemberg zur Verfügung. Das Land investiert im Jahr 2024 voraussichtlich rund 165 Millionen Euro zur Erhaltung des Landesstraßennetzes.

Auf dieser Grundlage umfasst das Sanierungsprogramm 2024 landesweit mehr als 160 Erhaltungsmaßnahmen (FDE-Maßnahmen), bei denen vor allem die Erneuerung der Fahrbahndecke im Vordergrund steht. In diesem Jahr ist an Bundesstraßen die Sanierung von knapp 170 Kilometer Fahrbahnen sowie an Landesstraßen die Sanierung von mehr als 250 Kilometer Fahrbahnen vorgesehen.

Auch 100 Brücken sind im Programm

Darüber hinaus sind im Sanierungsprogramm 2024 auch wieder mehr als 150 Bauwerkssanierungen enthalten. Im Detail sind das rund 100 Brücken sowie weitere Bauwerkssanierungen an Tunnel, Stütz- und Lärmschutzwänden.