Kürbisjahr beim Obst- und Gartenbauverein Durchhausen

Um die Kinder für Garten und Umwelt zu interessieren, hatte der Obst und Gartenbauverein Durchhausen das Kürbisjahr organisiert.

Im Frühling verteilte er dazu junge Kürbispflanzen. Diese sollten die Kinder im eigenen Garten pflegen und großziehen. Gleichzeitig informierte der Obst- und Gartenbauverein Durchhausen wöchentlich über schmackhafte Kürbisrezepte.

Zum Abschluss der Saison starteten die Gartenfreunde zwei Aktionen. War das Interesse bei der Pflanzaktion noch eher zurückhaltend, so freuten sich die Organisatoren über die rege Teilnahme beim Ausflug am 22. Oktober und dem Kürbisschnitzen.

Ausflugsziel war das „Blühende Barock“ in Ludwigsburg. In den weitläufigen Parkanlagen ist die älteste und schönste Dauergartenschau des Landes. Gleichzeitig findet seit Jahren in ihrem Rahmen die weltgrößte Kürbisausstellung mit vielen fantastischen Skulpturen statt. Die eigene Kreativität war dann beim Schnitzen der großen Früchte am Freitag, 27. Oktober, gefordert. Hierzu hatten sich 25 Kinder und zwanzig Erwachsene auf den Weg zur Albvereinshütte auf dem Scheckenbühl gemacht. Es wurde ein Spaß für alle Beteiligten, die lustigen Fratzen zu schnitzen. Der Obst- und Gartenbauverein Durchhausen stellte die Kürbisse und die notwendigen Werkzeuge zur Verfügung.

Nach getaner Arbeit spendierte der Verein Kesselwürste und Getränke für die großen und kleinen Künstler. Die Ausstellung der Durchhausener Kürbisgeister findet im Rahmenprogramm zu Abschluss des Blumenschmuck Wettbewerbs am 26. November im Foyer der Gemeindehalle statt.