Kürbis-Schnitz-Aktion in Spaichingen

Am 19. Oktober haben die Erzieherinnen von Kindergarten St. Raphael zum Kürbis schnitzen eingeladen. Die Kinder hatten viel Spaß mit ihren Eltern lustige und gruselige Fratzen in die mitgebrachten Kürbisse zu schnitzen ‐ so sind richtige kleine Kunstwerke entstanden, die stolz mit nach Hause genommen werden konnten.

