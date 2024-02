Sie sollen im Landkreis Tuttlingen und im gesamten Bundesgebiet Metall im großen Stil gestohlen haben: Die Kriminalpolizei Rottweil hat nun eine Bande festgenommen, die für Schaden in Höhe von mehreren Millionen Euro gesorgt hat.

Zwei schwere Einbrüche waren unter anderem im November 2023 in Geisingen und Konstanz. Wie die Polizei mitteilt, stahlen die mutmaßlichen Täter dabei Buntmetall und hochwertige Werkzeuge im Wert von einer Million Euro.

Für die Kriminalpolizei schloss sich eine mehrere Monate andauernde Ermittlung an. Dabei machte sie vier Männer aus einer bundesweit agierenden rumänischen Bande aus dem Bereich Gelsenkirchen und Hagen in Nordrhein-Westfalen ausfindig.

Längerübergreifende Ermittlungen

Bei den Ermittlungen ergaben sich laut Polizei Hinweise darauf, dass die Bande weitere, ähnliche Firmeneinbrüche in mehreren Bundesländern im Bundesgebiet verübt hatte.

In einer länderübergreifenden Kooperation fand die Kriminalpolizei Hinweise auf 21 über das gesamte Bundesgebiet verteilte Taten, etwa in Eutingen im Gäu (Landkreis Freudenstadt), in Boxberg (Main-Tauber-Kreis), in Kempten (Allgäu), in Sinzig (Rheinland-Pfalz), in Eisenberg (Thüringen) und in Frankenberg (Sachsen). Die Polizei geht von einem Gesamtschaden von mehreren Millionen Euro aus.

Die vier tatverdächtigen Männer stammen aus Rumänien und sind im Alter von 22 bis 38 Jahren. Sie wurden festgenommen und sitzen in U-Haft. Möglicherweise gibt es noch weitere Taten und Tatbeteiligte. Die Ermittlungen dauern laut Polizei an.