Die Kreissparkasse (KSK) Tuttlingen wird sich ab Januar 2024 in fünf Gemeinden vor Ort zurückziehen. Laut Pressemitteilung der KSK Tuttlingen sind die Geschäftsstellen in Hausen ob Verena, Deilingen, Talheim, Böttingen und Dürbheim von der Schließung betroffen.

An den Standorten in Frittlingen und Kolbingen bleibt die Kreissparkasse mit einem Angebot für persönliche Beratungen nach Terminvereinbarung weiter präsent.

Geldautomaten bleiben

In den genannten Gemeinden will die Kreissparkasse Tuttlingen die Bargeldversorgung „trotz erheblicher Kosten“, wie es in der Pressemitteilung heißt, weiterhin anbieten und ihre Geldausgabeautomaten weiterbetreiben. „Mit den jeweils Verantwortlichen vor Ort sind wir hierzu im Gespräch.“ wird Markus Waizenegger, Vorsitzender des Vorstandes der Kreissparkasse Tuttlingen, in der Mitteilung zitiert.

Treibender Faktor für diese Entscheidung sei das Kundenverhalten, das sich in den letzten Jahren erheblich gewandelt habe. Kleine Geschäftsstellen werden für persönliche Service- und Bargeldangelegenheiten immer weniger genutzt. Die letzten Jahre und insbesondere die Auswirkungen der Corona-Pandemie hätten diese Entwicklung deutlich beschleunigt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Immer mehr Online-Banking

In den jetzt von der Schließung betroffenen Geschäftsstellen gehe im Durchschnitt nur noch ein Kundenauftrag pro Stunde ein. Auf der anderen Seite nehme die Nutzung des Online-Banking weiter stark zu und auch bargeldlose Transaktionen fänden immer größere Akzeptanz.

Die Präsenz in der Fläche ist für uns weiter von großer Bedeutung. Markus Waizenegger

Mit 23 Geschäftsstellen sei die Kreissparkasse Tuttlingen auch in Zukunft nach eigenen Angaben bei 90 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner in ihrem Geschäftsgebiet persönlich vor Ort. „Die Präsenz in der Fläche ist für uns weiter von großer Bedeutung“, so Waizenegger. Mit diesen Veränderungen denke man aber das richtige Maß der erforderlichen Anpassungen zu finden.