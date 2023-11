Kreislandfrauen hielten Rückschau und Vorschau

Zu einem Höhepunkt im vollgespickten Jahresprogramm bei den Landfrauen zählt die Mitgliederversammlung im November mit vorweihnachtlichem Flair, Kaffee und Kuchen, sowie einem exzellentem Vortrag. Das Vorstandsteam mit Bettina Schaz, Karin Hermle-Hofer und Stefanie Mayer war bestrebt, dass neben den Regularien auch die Geselligkeit nicht zu kurz kam.

In ihrer Begrüßung der Mitglieder konnte Vorstandsmitglied Bettina Schaz die Vizepräsidentin des Landesverbandes Doris Härle neben dem Obmann Wilhelm Schöndienst vom Kreisbauernverbandes mit Silke Grimmeißen und Lena Schnee und vom Landwirtschaftamt Simone Blum willkommen heißen.

In ihrem Geschäftsbericht rief Bettina Schaz die vielfältigen Aktionen im vergangenen Jahr auf. Ganz groß geschrieben wurde in 2022 das Kochen bei den Landfrauen, zitierte sie. Lieblingsrezepte wurden modern gekocht und „Leckereien aus der spanischen und italienischen Küche“ wurden ausprobiert. Beim traditionellen Frauenfrühstück in Rietheim konnten weitere Köstlichkeiten probiert und gegessen werden.

Als besonderen Höhepunkt bezeichnete Schaz die viertägige Bildungsreise nach Berlin im März. Workshops, Fortbildungen und Vorträge für die jungen Landfrauen rundeten die vielen Programmpunkte ab. Auch in der kommenden Saison werden viele Aktivitäten angeboten. Bereits am 1.12.2023 ist das Adventsfrühstück im Hotel Schlack, Tuttlingen. Hierbei wird Tanja Köhler ihr neues Buch über die Raunächte vorstellen, lautete die erste Vorschau.

Dass sich die viele Arbeit der Landfrauen gelohnt hat, zeigte der Kassenbericht vorgelesen von Lena Schnee. Die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft führte Wilhelm Schöndienst herbei.

Vize-Präsidentin Doris Härle berichtete über die Arbeit im Landesverband. Sicher fiel ihr Appell an die Frauen bei Kommunalwahlen sich zu bewerben und aufstellen zu lassen auf guten Boden

Vielseitig informierte auch Kreisobmann Wilhelm Schöndienst über die Aktivitäten im Bauernverband. So kamen die Themen: „Auszahlung“, Pflanzenschutzmittel, Freiflächen für Photovoltaikanlagen, der jährliche Verlust von Ackerfeld sowie die Situation der Landwirtschaft zur Sprache.

Nach dem geselligen Teil bei Kaffee und Kuchen waren alles gespannt auf den Vortrag von Heide Lange über den gesunden Umgang mit der Sonne, die für die Menschen gut tut, ja sogar überlebensnotwendig ist.