Kreative Lösung für altbekanntes Problem

Wer kennt sie nicht, die verschmutzten und stinkenden öffentlichen Toiletten … Dies scheint ein weltweites Phänomen zu sein, gegen das die besten Putzmittel und die engagiertesten Putzfeen machtlos sind. Manche Menschen scheinen, außerhalb der eigenen vier Wände, bei der Pflege von Örtlichkeiten ihre gute Kinderstube vergessen zu haben und verlassen diese in unzumutbarem Zustand für die nachfolgenden Besuchenden und vor allem auch für die Reinigungskräfte - dem wollten die Schülerinnen und Schüler der Spaichinger Baldenberg-Schule ein Ende setzen!

Die Schülertoiletten werden von den Lernenden der Schillerschule und von denen der Baldenberg-Schule gemeinsam genutzt. Immer wieder gab es auch hier, wie an anderen Schulen, Klagen über ungespülte WCs, gelbe Pfützen, unangenehme Gerüche, Zigarettenqualm, herumliegendes Papier und ähnliches. Um diesem Missbrauch vorzubeugen, können die Toiletten seit einiger Zeit nur noch nach dem vorhergehenden Abholen des Toilettenschlüssels und dem Eintragen in einer Liste aufgesucht werden. In den Pausen sind sie allerdings durchgehend geöffnet. Und so gab es nach den Pausen immer wieder unschöne Anblicke.

Nun möchte die Baldenberg-Schule neue Wege gehen. Die Schulleiterin Stefanie Paret möchte statt mit Verboten an die Empathie der WC-Gäste appellieren und hat deshalb die Schülerinnen und Schüler der Grundstufe 2 zusammen mit ihrer Lehrerin Jutta Keil gebeten hier kreativ zu werden.

Zukünftig werden nun alle Benutzerinnen und Benutzer beim Besuch der Schultoiletten auf gelbe Plakate mit „dem kleinen WIR“ stoßen. „Das kleine Wir“ von Daniela Kunkel ist ein Bilderbuch, das beschreibt, was es bedeutet Teil einer Gemeinschaft zu sein und das den Kindern humorvoll ein WIR-Gefühl vermittelt. Jedes Kind hat die Patenschaft für eine Toilettenkabine übernommen und darin sein individuell gestaltetes Schild angebracht. Neben „dem kleinen WIR“ sieht man auf den handschriftlich verfassten, freundlichen Nachrichten auch viele Herzen und Dankeschöns dafür, dass „ich nach dir eine saubere Toilette benutzen darf“.