Konzertabend der Original Schwarzwälder Musikanten

Ein weiterer Höhepunkt im Jubiläumsjahr „50 Jahre Gesamtgemeinde Neuhausen ob Eck“ war der Konzertabend mit den Original Schwarzwälder Musikanten unter der Leitung von Michael Maier.

Bürgermeisterin Marina Jung begrüßte die zahlreichen Freunde der Blasmusik im nicht ganz ausverkauften Schwandorfer Bürgersaal und gab die Bühne frei für ein Livekonzert der feinen und gepflegten Blasmusik. Mit „Herz und Schwung“, der Polka zur musikalischen Begrüßung spielten sich die Musiker spontan in die Herzen der Besucher.

So folgte Polka auf Polka, instrumental oder mit Gesang von der charmanten Sängerin Elke Karr im Duett mit Michael Maier. Walzermelodien und Marschklänge wurden in die vielfältigen Polka Kompositionen eingebunden. Ob Trompete, Flügelhorn, Tenorhorn- oder Baritonbläser, für jeden Musiker gab es immer wieder eine Soloeinlage und dafür auch den spontanen Applaus der Konzertbesucher.

Mathias Gronert, der Virtuose an der Tuba und Komposit der Kapelle auf der einen Seite der Musikantenbühne und Michael Armbruster am Akkordeon auf der anderen Seite hielten die Formation rhythmisch zusammen, unterstützt von Domenic Mohaupt am Schlagzeug.

Ein Highlight des Abends war das Trompetensolo „Die Teufelszunge“ des Solisten Matthias Eberhart. Michael Maier und Thomas Dold lockten die sanften Töne aus Tenorhorn und Bariton. In die begeisternde Konzertfolge war die Polka „Du mein Liebling“ im Gesangsduett mit Elke Karr und Michael Maier eingebettet.

Das Programm moderierte der schwungvolle Ansager Hubert „Hubi“ Aschenbrücker, ein weitgereister Begleiter von Saso Avsenik und seinen Oberkrainer Musikanten. Er war aus Kassel zum Konzertabend nach Schwandorf gekommen. Die besondere Begeisterung weckte die „Burgfelsen Polka“ komponiert vom Mann an der Tuba, Mathias Gronert, gespielt und gewidmet dem Schwandorfer Musikverein in Anlehnung an den Schwandorfer Burgfelsen am Ortseingang.

Am Ende eines klangvollen Konzertabends wurde die obligatorische Zugabe mehrmals verlängert. Das Publikum sparte nicht mit Applaus. Ortsvorsteher Günter Binder bedankte sich mit Blumen bei Sängerin Elke Karr, bei den Aktiven des Musikvereins, die sich um das leibliche Wohl der Gäste kümmerten. Ein rundum gelungener Konzertabend mit den Original Schwarzwälder Musikanten zum Jubiläum der Gesamtgemeinde.