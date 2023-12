Konzertabend der modernen Blasmusik im Doppelkonzert

Zum Doppelkonzert hatte der Musikverein Schwandorf die Freunde der Blasmusik in den Bürgersaal eingeladen. Die Musikvereine aus Schwandorf und Mühlingen präsentierten sich mit drei Kapellen den zahlreichen Besuchern. Den Konzertauftakt bestritten 34 Jungmusiker aus beiden Vereinen unter der musikalischen Leitung von Matthias Auer. Mit leichtem Herzklopfen betraten die Nachwuchsmusiker die Konzertbühne. Dirigent Matthias Auer wagte sich an die moderne Blasmusik, übertrug mit seiner Leidenschaft des Dirigierens die Euphorie mit den neuen Werken wie „Eye of the Tiger“, „Purple Rain“ und „Bohemian Rhapsody“ in die jugendliche Kapelle. Die Begeisterung des Musizierens übertrug sich spontan von den jungen Musikanten auf das Publikum. Freude und Erleichterung, den Applaus genießend, nach den gelungenen Musikdarbietungen, war bei den jungen Musikanten spürbar. Mit dem „Tanz der Vampire“ eröffneten die Musikkameraden aus Mühlingen unter der Leitung von Dirigentin Johanna Kedak den Konzertabend der Aktiven. Bekannte Schlagermelodien waren in der Aufführung „80er Kultour“ eingebunden. Und mit „Music“ geht es weiter, scherzte Theo Fischer, der mit Sonja Klotz das Programm von Mühlingen humorvoll moderierte. Die Zugabe mit eingebunden. Ehrungen verdienter Schwandorfer Musikkameraden durch den Verbandspräsidenten des Hegau-Bodensee Blasmusikverbandes, Johannes Steppacher, waren in den Konzertabend eingebunden. Markus Roth für 50 Jahre aktives Musizieren und Vorsitzender von 2000 bis 2022 erhielt vom Bund Deutscher Blasmusik die Ehrennadel in Gold. Dietmar Amann wurde für 50 Jahre Blasmusik mit der goldenen Ehrennadel des Blasmusikverbandes ausgezeichnet. Die Ehrung in Silber erhielt Stephanie Kästle für 20 Jahre und Sarah Lohde-Bruggner in Bronze für zehn Jahre. Dirigent Karl Schwegler hatte seine Musiker mit einem ebenso anspruchsvollen Programm der modernen Blasmusik für den Konzertabend vorbereitet. In der Aufführung „Don’t Stop Me Now“ erfreute Elena Müller mit ihrem Gesangsauftritt. Ein Hauch „Böhmischer Traum“ war im Arrangement „Bohemian Tequila“ zu hören. Alina Schober führte durch das Programm der Schwandorfer. „Eine letzte Runde“ mit dieser gemeinsamen Polka klang der Konzertabend aus.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.