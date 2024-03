Konzert mit „Leipziger Schätzen des Barock“

Das Ensemble DeCantata, das seit 10 Jahren besteht und durch die Solisten Ute und Andreas Gerteis mit Spaichingen sehr verbunden ist, hat am Sonntag bereits zum dritten Mal in der Katholischen Kirche St.Peter + Paul in Spaichingen zum Konzert gastiert. Die Zuhörer bekamen unter dem Motto „Leipziger Schätze des Barock“ eine besondere Auswahl barocker Stücke zu hören.

Das Vokalensemble DeCantata unter der der Leitung von Thomas Meyer sieht seinen Schwerpunkt in der Alten Musik. So waren bei diesem wunderbaren Jubiläumskonzert in Spaichingen verschiedene Werke deutscher Barockkomponisten wie z.B. Johann Herrmann Schein, Tobias Michael, Melchior Frank und Heinrich Schütz zu hören.

Durch die solistische Besetzung der Stimmen, kamen die einzelnen Stimmen ausgezeichnet zur Geltung. Die minimalistische Besetzung der Instrumentalisten und die Solostimmen begeisterten die Zuhörer bei diesem außergewöhnlichen Konzert in wechselnden Zusammensetzungen.

Passend zu den barocken Stücken wurden die Sänger/innen auf historischen Instrumenten begleitet von Victor Meriaux (Viola da Gamba) und Simon Vander Plaetse (Thorbe). Das Zusammenspiel der historisc