Konzert im Advent in Wurmlingen

Zum traditionellen Konzert „Geistliche Musik im Advent“ lud der evangelische Singkreis am 1. Advent in die St. Gallus Kirche in Wurmlingen ein. Trotz kalter Temperaturen und schlechter Straßenverhältnisse kamen zahlreiche Besucher ins Gotteshaus. Markus Schmid an der Orgel stimmte mit „In dulci jubilo“ von D. Buxtehude die Zuhörer auf das Konzert ein!

Nach einer Begrüßung von Pfarrerin F. Winter, sang der Chor die wunderschöne Messe brève von Léo Delibes. Unsere Dirigentin, diesmal mit Klarinette, begleitet von der Orgel spielte wunderschön aus dem Albumblatt WoO ll/13 das „Andante con moto“ von Max Reger.

Unsere Instrumentalisten, nun als Sängerinnen, Annemarie Ohlsen, Sopran 2, Elisabeth Vöhringer, Alt, und Dirigentin Johanna Lingens, Sopran 1, brillierten mit ihren reinen, klangvollen Stimmen beim „Laudate pueri“ von F. Mendelssohn-Bartholdy.

Dann stimmten die GIS-Sänger, unter der Leitung von J. Kathan, die aufmerksamen Zuhörer mit ihren gekonnt vorgetragenen Weisen: Hör in den Klang der Stille, Es naht ein Licht, Halleluja - Jodler, Advent der Christenheit von L. Maierhofer und von M. Bühler, „Seht es kommt die heil’ge Zeit“ auf die vorweihnachtliche Zeit ein. Beim volkstümlichen Lied „Maria durch ein Dornwald ging“ wurde der Chor von den Studenten aus Trossingen; Violine A. Ohlsen und T. Fritsche, Violoncello E. Vöhringer, Orgel M. Schmid innig begleitet.

Höhepunkt des Konzertes bildete die festliche Weihnachtskantate „ In dulci jubilo“ von D. Buxtehude; Chor und kleines Orchester jubilierten gekonnt zusammen.

Nach dem Schlusswort und dem Segen von Pfarrerin F. Winter sangen Chor und Gemeinde „Wie soll ich dich empfangen“ von J.S. Bach. Nach langem, herzlichem Beifall der Zuhörer wurde als Zugabe noch einmal die 4. Strophe der Weihnachtskantate gesungen.