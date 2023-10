Die Möhringer Konfirmanden haben in der Bäckerei Fußnegger für einen guten Zweck 100 Brote gebacken. Die Aktion „5000 Brote ‐ Konfis backen Brot für die Welt“ wurde 2014 von der Hilfsorganisation „Brot für die Welt“ ins Leben gerufen. Die 100 Brote wurden am Sonntag vor und nach dem Erntedankgottesdienst in der Kreuzkirche Möhringen verkauft. Die Konfirmanden und Pfarrerin Birte Janzarik konnten dafür fast 700 Euro an Spenden entgegennehmen. Die Spendengelder kommen über „Brot für die Welt“ einem lokalen Ausbildungsprojekt für Kinder und Familien im südostafrikanischen Malawi zugute.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.