Kolpingsfamilie Tuttlingen feiert Kolping-Gedenktag

Die Kolpingsfamilie Tuttlingen hat im Dezember den Kolpinggedenktag gefeiert. Nach dem Gottesdienst traf man sich zum Gedenken und geselligem Beisammensein im Saal von Maria Königin.

Zweiter Vorsitzender Ralf Haller begrüßte die vielen Gäste im adventlich geschmückten Saal, darunter auch den Ehrenvorsitzenden Rainer Buggle, und ging in seiner Ansprache auf das Leben und Wirken von Gesellenvater Adolph Kolping ein; und ebenso auf die Aktivitäten der Tuttlinger Kolpingsfamilie im zu Ende gehenden Jahr.

Traditionell standen auch Ehrungen auf der Tagesordnung. So wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft im Kolpingwerk Stephanie Haller, Mechthild und Johann-Peter Wiemuth, Konrad Bodmer, Birgitt Bacher und Pfarrer Richard Grotz (alle in Abwesenheit) mit der Kolpingnadel in Silber geehrt. Für das 60-jährige Zugehören wurden Manfred Schilling und Volker Nagel (in Abwesenheit) ausgezeichnet. Für 65 Jahre Mitgliedschaft wurden Manfred Eisen, Gerhard Rees, Siegfried Herb, Hubert Schaudt (die beiden letztgenannten in Abwesenheit) sowie der im Ehrenjahr leider verstorbene Anton Schwörer geehrt.

Ralf Haller dankte allen Geehrten für deren langjährige Treue zur Kolpingsfamilie Tuttlingen. Die Tradition der Ehrungen bedeute nicht nur, auf Vergangenes zurückzublicken, sondern diese Auszeichnungen als Ansporn zur weiteren aktiven Mitarbeit zu nehmen. Diesen Appell richtete sie auch an die übrigen Anwesenden.

Wer mehr über die Kolpingsfamilie Tuttlingen und die vielfältigen Aktivitäten wissen möchte, findet jederzeit aktuelle Informationen unter vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-tuttlingen oder unter www.facebook.com/kolpingsfamilietuttlingen.