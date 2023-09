Kolpingsfamilie Spaichingen spendet 2500 Euro

Die Kolpingsfamilie Spaichingen spendete dank der Teilnahme am diesjährigen Primtalsommer 2500 Euro an Schwester Theresia Steidle. Diese stammt aus Spaichingen, gehört dem Säkularinstitut Ancillae an und sammelt Spenden für Indien.

Michael Wientges, der 1. Vorsitzende der Kolpingsfamilie, zeigte sich sehr zufrieden. So könne nicht nur die Spendensumme, sondern auch die Vorbereitung sowie der Verkaufstag als gelungen gewertet werden.

Neben dem Verkauf von Grillfleisch, Grillwurst sowie Pommes hatte der Kolping am ersten Primtalsommersonntag auch Kaffee, Kuchen und gekühlte Getränke im Angebot. Zur Unterhaltung spielten das Duo Cordial sowie der Prim-A-Chor. Da das Wetter sich an diesem Tag von seiner besten Seite zeigte, war das Fest stark frequentiert, was natürlich der Garant für diese erfreuliche Spendensumme war.