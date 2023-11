Kolpingsfamilie Spaichingen feiert Weltgebetstag

Beim diesjährigen Kolping-Weltgebetstag, den die Kolpingsfamilie Spaichingen am letzten Oktobersonntag feierte, stand das südamerikanische Land Brasilien im Mittelpunkt. Etwa 40 Zuhörerinnen und Zuhörer wohnten der Veranstaltung bei, welche schon seit mehr als 20 Jahren vom Kolping durchgeführt wird.

Zuvor jedoch startete der Weltgebetstag mit einem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Im Anschluss begrüßte der 1. Vorsitzende der Kolpingsfamilie, Michael Wientges, die Anwesenden im Edith-Stein-Haus.

Im anschließenden Vortrag, der auch in diesem Jahr von Wolfgang Widmann durchgeführt wurde, wurden verschiedene Projekte des Internationalen Kolpingwerks in Brasilien vorgestellt. Seit 50 Jahren ist Kolping in Brasilien organisiert, 164 Gruppen und Kolpingsfamilien haben sich seither gegründet. Laut Widmann „leisten sie viel für die lokale Bevölkerung. Ganz unterschiedlich sind die jeweiligen Projekte und Unterstützungen.“

So würden auch mit Spenden aus Deutschland im sehr trockenen und von einer Dürre heimgesuchten Nordosten Brasiliens Zisternen gebaut, um so den Menschen dort ein besseres und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Die Verfügbarkeit von Wasser während des ganzen Jahres lasse Gemüseanbau, Feldwirtschaft und Fischzucht zu. Damit hätten sich die Lebensbedingungen der Menschen dort deutlich verbessert. Schulungen und die Möglichkeit, verschiedene Handwerksberufe zu erlernen, würden dort gerne angenommen. Auch die dank Kolping deutlich verbesserten Lagerbedingungen für das Saatgut der Bauern hätten zu verbesserten Ernten geführt und würden helfen, den Menschen ein eigenes Einkommen zu generieren und eigenverantwortlich zu wirtschaften.

In einem kurzen Filmvortrag über verschiedene Projekte, wie beispielsweise den Bau von Zisternen, konnten die Anwesenden die einzelnen Projekte kennenlernen.

Zum Ende beschloss Widmann seinen Vortrag mit einem Zitat Adolph Kolpings, welches vor allem in der heutigen Zeit zum Nachdenken anregt: „Tut jeder in seinem Kreis das Beste, wirds bald in der Welt auch besser aussehen“.