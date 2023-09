Kolpingsfamilie feiert den 40. Familiensonntag am Gauger

Bei herrlichem Spätsommerwetter begann am 10. September um 11 Uhr der Gottesdienst im Grünen vor dem Kolpingheim am Gauger. Zum 40. Mal hatte die Kolpingsfamilie ihre Mitglieder und die Theresiengemeinde zu diesem Begegnungstag am Ende der Schulferien eingeladen. Pfarrer Silvanus und die pastorale Mitarbeiterin Ines Rabus gestalteten den Gottesdienst gemeinsam und freuten sich ganz besonders, eine Taufe vornehmen zu dürfen.

So wurde gleich zu Beginn des Gottesdienstes die Familie Mietzner/Spadafora begrüßt und nach den Fürbitten spendete Pfarrer Silvanus dem kleinen Milian das Sakrament der Taufe. Mit der Geschichte von Swimmy, einem kleinen Fisch in der endlosen Weite des Meeres, gelang es Ines Rabus mit Unterstützung einiger Kinder, die Wichtigkeit des Erlebens von Gemeinschaft zu vermitteln. „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“ war ja das Motto des Gottesdienstes. Die Stadtmusik Trossingen begleitete die Feier musikalisch und spielte anschließend zum Frühschoppen auf.

Siegbert Fetzer, Vorsitzender des Kirchengemeinderats, gratulierte der Kolpingsfamilie zur 40. Ausrichtung des Familiensonntags und gab bekannt, dass im Jahr 2024 die katholische Kirchengemeinde St. Theresia ihr 100–jähriges Bestehen feiern könne. Die Kolping–Vorsitzende Andrea Lienhard dankte den zahlreichen Gästen und insbesondere den vielen Kindern für ihr Mitfeiern und lud alle zum Verbleiben beim Mittagessen und Kaffee/Kuchen ein.

Für die Kinder traf um 13.30 Uhr die Reitschule Hoffmann mit zwei Ponys ein und alle Kleinen kamen beim Rundenreiten zu dem Vergnügen, auf dem Rücken eines Pferdes zu sitzen. Wieder bewies der Familiensonntag seine Attraktivität als Tag der Begegnung und des Gesprächs im Übergang von den Sommerferien zum Alltag.