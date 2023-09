Kolbinger, Mühlheimer und Binsdorfer Sänger auf dem Palmbühl

Die Sänger der Chöre Kolbingen, Mühlheim und Binsdorf haben viele Gemeinsamkeiten. Josef Hutt als Chorleiter, jeder Chor hat Nachwuchsprobleme und alle Sänger singen für ihr Leben gerne und frönen der Geselligkeit.

Zum Fest Kreuzerhöhung und Maria Schmerzen am Sonntag, 17. September, gestalteten die Sänger der drei Chöre gemeinsam den Gottesdienst in der Wallfahrtskirche auf dem Palmbühl. Bei herrlichem Wetter waren am Sonntagmorgen viele Gottesdienstbesucher anwesend. Inzwischen ist der Termin im September für die Sänger der drei Chöre ein fester Bestandteil im Terminkalender. In der Wallfahrtskirche zu singen ist immer ein besonderes Ereignis, kommen hier doch die kräftigen Männerstimmen besonders zur Geltung. Beim anschließenden Frühschoppen im Kapellenhof wurde die Kameradschaft unter den Sängern gepflegt und einige Lieder gesungen. Gestärkt mit gutem Bier, leckeren Brezeln und die Seele voll guter Laune konnten die Sänger die Heimreise antreten.