Übernahme

Neuer Eigentümer ist für Medizintechnikfirma ein „Traumtreffer“

Kolbingen / Lesedauer: 3 min

Die Hipp Medical AG in Kolbingen (oben) gehört zur Hipp Technology Group. Sie hat zum 1. Januar 2024 die Liptinger Firma MK Medical übernommen. (Foto: Hipp Medical/MK Medical )

Übernahmen sind in der Medizintechnikbranche gerade an der Tagesordnung. Für einen Firmeninhaber aus Liptingen war aber klar: Er verkauft nicht an jeden.