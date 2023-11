Am vergangenen Donnerstag hatte sich bei Kolbingen ein Felsteil gelöst und war auf die Landstraße 443 gefallen. Eine Spezialfirma untersuchte den Hang daraufhin genauer. Zunächst war unklar, ob sich weitere Gesteinsblöcke lösen würden. Die Folge war eine mehrtägige Sperrung.

Die Landstraße zwischen Kolbingen und Mühlheim war wegen eines Felssturzes gesperrt. (Foto: Simon Schneider )

Mehrere Felsteile waren laut Polizei gegen Mittag auf die Straße gefallen, das hatten Autofahrer gemeldet. Sowohl die Straßenmeisterei als auch eine Spezialfirma machten sich auf den Weg, um sich die Situation vor Ort anzuschauen.

Gesteinsbrocken werden entfernt

Auf Nachfrage, welche Erkenntnisse dabei gewonnen werden konnten, teilt Laura Zisterer, Pressesprecherin des Landratsamts in Tuttlingen, folgendes mit: „Der nach unten gestürzte Gesteinsblock ist aus einer massiven Gesteinswand herausgebrochen.“ Weitere überhängende Gesteinsbrocken seien in einem ersten Durchgang durch die Straßenmeisterei noch am Donnerstag entfernt worden.

Zwei weitere Lockere Felsbrocken ausfindig gemacht

„Am Freitagvormittag fand eine weitere Beräumung des Steinschlagbereiches durch eine Spezialfirma statt, die folglich weitere gefährdete Stellen ausfindig gemacht hat und die Hinzunahme des Geologischen Landesamtes empfohlen hat. Dieses war bereits am Freitagnachmittag vor Ort und hat nach der Begutachtung zwei weitere lockere Felsbrocken ausfindig gemacht, die dann mit Hilfe der Spezialfirma kontrolliert entfernt werden konnten“, schreibt sie weiter.

Auf der Landesstraße zwischen Kolbingen und Mühlheim haben sich Felsen gelöst und sind zum Teil auf die Straße gefallen. Die Strecke ist am Donnerstag gesperrt. (Foto: Simon Schneider )

Im besagten Fall war die Landesstraße bis Samstag, 12.30 Uhr gesperrt. „Die Abbruchstelle des Gesteinsbrocken war in circa 300 Metern Entfernung und etwa 100 Höhenmeter von der Landesstraße entfernt“, so Zisterer. Der Verkehr wurde von der Straßenmeisterei Spaichingen kurzfristig umgeleitet. Wer aus Richtung Mühlheim unterwegs war, wurde laut Landratsamtssprecherin über Mahlstetten ‐ Böttingen ‐ Königsheim ‐ Renquishauen nach Kolbingen umgeleitet. „Die Verkehrsführung in Richtung Mühlheim erfolgte über Bärenthal ‐ Fridingen.“

Sichere Prognose gibt es nicht, dafür aber Kontrollgänge

Die betroffene Stelle gelte nun wieder als sicher.

Eine sichere Prognose, dass sich ein solches Ereignis nicht mehr wiederholen wird, kann leider nicht gegeben werden. Laura Zisterer

Aber: „Die Straßenbauverwaltung führt an allen steinschlaggefährdeten Straßen turnusmäßige Kontrollgänge durch, die auch dokumentiert werden. Werden lose Gesteine bei einer Kontrolle gefunden, werden diese durch die Straßenmeisterei oder durch Spezialfirmen entfernt.“