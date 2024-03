Kolbinger Rat bringt Energieprojekt auf den Weg

Das Thema eines neuen Energiekonzeptes und einer Nahwärmeversorgung steht in Kolbingen seit rund einem dreiviertel Jahr stetig auf der Agenda. Nun konkretisiert sich das Vorhaben. „Die Gemeinde ist bestrebt, ihre Energie- und Wärmeversorgung langfristig zu sichern und einen aktiven Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten“, sagt Bürgermeister Christian Abert gleich zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung. Vor diesem Hintergrund würden „neue Ansätze diskutiert, um eine effiziente und zukunftsfähige Nahwärmeversorgung zu gewährleisten“.

Nun geht es also um den Grundsatzbeschluss und eine Machbarkeitsstudie zu den Themen, um so das Projekt in Kolbingen voranzutreiben und in der Folge langfristig sicherzustellen. „Die Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz der zukünftigen Versorgung der Gemeinde mit Wärme hat dabei Priorität“, unterstreicht der Schultes. Das innovative Projekt sehe vor, die Wärmeversorgung mittels einer Luft-Wärmepumpe zu realisieren. Der erforderliche Strom hierfür solle durch eine Freiflächen-Photovoltaikanlage der Firma Bioenergie Schilling GmbH bereitgestellt werden. Diese trage auch die Kosten. „Zusätzlich ist die Integration einer Hackschnitzelanlage geplant, um eine effiziente und umweltfreundliche Energieversorgung zu gewährleisten“, so Abert.

Eingebunden in dieses Vorhaben ist neben dem Kolbinger Biogasbetreiber und Milchviehhalter Jan Schilling auch das Planungsbüro Zelsius aus Donaueschingen, vertreten durch den Geschäftsführer Leon Bührer. Jan Schilling schildert das Dilemma seiner bisherigen Bemühungen: „Seit 2001 betreibe ich die Biogasanlage auf unserem Hof bei der Ziegelhütte und wir haben diese sukzessive ausgebaut.“ Leider stelle aber die Netze BW kein ausreichendes Netz zur Verfügung. „So verpufft die Energie und bleibt ungenutzt“, bedauert Schilling. Durch die weite Entfernung des Netzverknüpfungspunktes nach Mülheim konnte das damalige Projekt nicht wirtschaftlich dargestellt werden.

Jetzt also das neue Energiekonzept, das der Geschäftsführer des langjährig erfahrenen Planungsbüros, Leon Bührer vorstellt. „Wir haben in den vergangenen Monaten für Kolbingen ein dezidiertes Modell entwickelt, an dessen erster Stelle eine Machbarkeitsstudie steht“, referiert Bührer. Sowohl hierfür als auch für die Ausführung würden Förderprogramme beantragt. „Selbstverständlich werden wir bei der Planung alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde über Informationsveranstaltungen miteinbeziehen“, unterstreicht der Planer. Dabei würden auch individuelle Förderungsmöglichkeiten für die einzelnen Kunden aufgezeigt werden.

Und in Zukunft müssen sich alle Haushalte ganz im Sinne grüner Energieformen, also auf die Nutzung erneuerbarer Energien umstellen: „Durch die Nutzung von Sonnenenergie mittels Photovoltaikanlagen und die Verwendung von Biomasse als Brennstoff wird ein wesentlicher Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen geleistet“, hebt Abert hervor und betont, dass dies ein wichtiges Projekt sei, das die Gemeinde für Jahrzehnte prägen werde.

Wichtig sei ihm, dass für die Bürger eine „kontinuierliche und zuverlässige Wärmebereitstellung gewährleistet“ werde und damit auch eine erhöhte Versorgungssicherheit in volatilen Energiemarktzeiten. Zudem werde die Umsetzung des neuen Nahwärmeprojekts zu einer regionalen Wertschöpfung und zur lokalen Wirtschaftsförderung beitragen.

Der Gemeinderat stimmt dem Beschluss, in Kolbingen ein Nahwärmenetz aufzubauen, einstimmig zu. Dieses soll für Verwaltung, Rat und für die Bürger der Gemeinde eines der Schwerpunktthemen der kommenden Jahre geben.