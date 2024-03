Kolbingen nimmt Jugendarbeit selbst in die Hand

Kolbingen nimmt Jugendarbeit selbst in die Hand

Die Gemeinde Kolbingen will in Sachen Jugendarbeit neue Wege gehen. Daher hat sie die Zusammenarbeit mit dem Haus Nazareth in Sigmaringen gekündigt und stattdessen ein neues Konzept erarbeitet.