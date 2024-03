Die Kostenbeteiligung an Schulsanierungen in Tuttlingen und Mühlheim sorgt bei vielen Gemeinden im Kreis Tuttlingen für Unmut. Einige lehnen eine freiwillige Beteiligung kategorisch ab. Etwas anders sieht das Kolbingens Bürgermeister Christian Abert.

Abert: Sollte im Sinne aller sein, sich zu einigen

Sowohl in Mühlheim als auch in Tuttlingen gehen einige Kolbinger Kinder zur Schule. Beide Städte bitten die Heuberggemeinde mit jeweils 500.000 Euro zur Kasse. „Eine Million Euro ist für unsere Haushaltsgröße schon eine Herausforderung“, sagt Abert dazu. Sich ganz vor einer Beteiligung drücken wollen aber weder er, noch der Gemeinderat. „Auch wenn eine rückwirkend herangezogene Beteiligung an den Kosten schwer zu vermitteln ist, hat sich der Gemeinderat ganz klar positioniert, dass es im Sinne aller sein sollte, noch in der Freiwilligkeitsphase eine Lösung zu finden. Sodass alle Seiten zufrieden sind.“

Schließlich müsse man mit den Nachbarn auch in Zukunft noch zusammenarbeiten und „miteinander auskommen“, sagt Abert. Geht es nach ihm, sollten die Gemeinden und die beiden fordernden Städte eine Vereinbarung treffen - und auch darüber reden, ob die Zahlungsaufforderung auf mehrere Jahre und möglicherweise zinsfrei abbezahlt werden könne. „Es müssen halt alle mitmachen“, so Abert.

Thema könnte sich langwierig gestalten

Vor allem zu Beginn der Zahlungsaufforderungen waren einige Gemeinden geschockt und kündigten bereits an, alle rechtlichen Mittel auszureizen. Ein gerichtliches Gutachten prognostiziere aber relativ geringe Chancen, dass die Umlandgemeinden gar nichts an der Sanierung zahlen müssten, so Abert. Umso wichtiger sei es seiner Meinung nach, sich auf freiwilliger Basis zu einigen.

Mittel im Haushalt hat er für dieses Jahr aber noch keine eingeplant. Denn er geht davon aus, dass sich das Thema langwierig gestalten könnte. „Ich befürworte aber ganz klar, dass man sich in der Freiwilligkeitsphase trifft und so einigt, dass alle Seiten zufrieden sind.“