Der Fortbestand der Johann Deufel GmbH in Kolbingen ist sichergestellt. Zum 1. Januar wurde der Geschäftsbetrieb durch die Max Hauser Süddeutsche Chirurgiemechanik GmbH übernommen und wird am Standort Kolbingen fortgeführt. Es werden sämtliche Mitarbeiter übernommen. Das teilt Insolvenzverwalterin Christiane Marx auf Nachfrage unserer Zeitung in einem Schreiben mit.

Die Johann Deufel GmbH hatte im September 2023 beim Amtsgericht Rottweil einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. Das Insolvenzverfahren wurde am 1. November 2023 eröffnet und Rechtsanwältin Christiane Marx von der Kanzlei Schleich & Partner zur Insolvenzverwalterin bestellt. Im Rahmen des Insolvenzverfahrens wurde der Geschäftsbetrieb der Johann Deufel GmbH durch die Insolvenzverwalterin gemeinsam mit der bisherigen Geschäftsleitung fortgeführt.

Probleme durch Versorgungsengpässe

Der langjährige Spezialist für Fräsbearbeitung von Ringgriff- und Zangeninstrumenten war bereits durch die Corona-Krise und den erhöhten Bürokratieaufwand durch das neue Medizinproduktegesetz (MDR) schwer getroffen. Darüber hinaus gab es gravierende Probleme durch Versorgungsengpässe bei der Beschaffung von Produktionsmaterialien, erklärt Marx die Geründe für die Schieflage des Kolbinger Unternehmens.

Die Max Hauser Süddeutsche Chirurgiemechanik GmbH, ein langjähriger Geschäftspartner, ist ein familiengeführter Tuttlinger Hersteller von chirurgischen Instrumenten mit einer Firmenhistorie von mehr als 100 Jahren. Die Gruppe beschäftigt an vier Standorten rund 180 Mitarbeiter. Mit einem tragfähigen Konzept für eine nachhaltige Auslastung plane das Unternehmen den neuen Standort in Kolbingen zukunftsfähig aufzustellen, so die Insolvenzverwalterin.

Alle Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben

„Die Übernahme bietet uns die Chance, mit dem langjährigen Knowhow der Mitarbeiter, ein Kompetenzzentrum für anspruchsvolle Fräsbearbeitung zu etablieren. In Kombination mit unserer Kompetenz in der Chirurgiemechanik ermöglicht uns die Übernahme darüber hinaus, die effiziente Herstellung von hochwertigen chirurgischen Instrumenten, wie beispielsweise Klemmen, am Produktionsstandort Deutschland“, erklärt Sebastian Rehm, geschäftsführender Gesellschafter bei Max Hauser und verantwortlich für die Produktion.

„Dank unserer erhöhten Wertschöpfungstiefe können wir unseren Kunden weiterhin hochwertige Klemmen aus deutscher Produktion anbieten und noch flexibler auf individuelle Kundenwünsche eingehen“, so Matthias Rehm, geschäftsführender Gesellschafter bei Max Hauser und verantwortlich für den kaufmännischen Betrieb.

„Ich bin froh, dass alle Arbeitsplätze erhalten werden und eine Zukunft für das langjährig bestehende Unternehmen gefunden werden konnte“, so Insolvenzverwalterin Christiane Marx.